【銅鑼灣喜茶】第三間分店登場！近1,500呎堂食店兼$7迷你版雪糕

賣芝士奶蓋茶一炮而紅的喜茶，第三間分店即將登陸銅鑼灣！新分店限定開幕首天買一送一優惠，今次分店有堂食座位，以黑白宇宙星球做主題，好多影相位，粉絲們又要再Mark實日子潮拜茶飲！ 攝影：唐家儀

新店推出一款限定飲品，多肉車厘 $49。飲品有車厘果肉加士多啤梨果飲，飲落清新有水果的香甜，半糖都好夠味。

以芝士茶起家的喜茶，其芝士蓋入口濃厚實在，令人著迷。

喜茶再於銅鑼灣插旗 黑白色近1,500呎堂食店

喜茶事隔一個月左右，已在銅鑼灣開第2間分店，於2月23日開幕。

新店開幕首日推出買一送一優惠。今次不是以外賣店形式經營，而設有堂食位置。空間以黑白宇宙星辰為主題，近1,500呎的堂食店，分店內堂食部分，和店外座位（預計3月中開放），影相的確是不錯的。但由於這店不是外賣店，不能用手機外賣app，各位又要排隊才買到芝士奶蓋茶。

首天全場飲品買一送一，但每人限購一單，每單限買兩杯，其中價低的一款獲買一送一！

按圖睇睇新店環境係點先！

以黑白為主色調，有星球宇宙的設計元素，用來作為影相素材一流！(官方圖片)

銅鑼灣店開幕推出 迷你版雪糕系列

銅鑼灣時代廣場店開幕時，已推出多款雪糕。份量大，又唔貴，但吃不完又浪費，於是今次就推出迷你版軟雪糕，同樣是茶王口味，份量減少，價錢又平啲，用來過口癮最好不過。

雪糕口味有經典的茶王口味，另外有芒果和黑糖珍珠雪糕。雪糕夠軟滑，值得一提是配料部分，好多餡料，而且芒芒雪糕裡面的脆波波，即荔枝口味的珍珠，很Ｑ彈，是特別又好味的配料。

按圖睇茶茶雪糕系列有咩雪糕食！

新店推出迷你版雪糕 $7，份量少啲，價錢又平啲，用來過口癮最好。

+ 12 + 11 + 10

銅鑼灣時代廣場分店不設堂食區 主打快速外賣

新店比沙田店細小，不設堂食區，主打快速外賣，同樣又推出外賣自取App，解決排隊問題，又可以增加銷售數目。

按圖睇銅鑼灣時代廣場喜茶環境！

以外賣店形式經營的店。

1,500呎沙田新店！全白簡約「遊廊」設計流相一流

一買到人龍店的茶飲，怎能不為飲品先來張寫真，再放上社交平台呃LIKE。正因此風氣盛行，店家也把店舖設計得「IGABLE」，意即專為INSTAGRAM而設的設計。喜茶沙田新店，以簡約全白設計，以走廊通道為靈感，將店舖變成一條有時尚感的「遊廊」，保證每個位置都可成為影相的背景素材。

按圖睇喜茶沙田店設計！

新店1,500呎，全白設計，加入銀色與鏡子設計，讓空間感擴大。

同場加映：飲品攝影小技巧

買到茶飲後，不管你之前有無飲過，我相信有九成人都會拿起杯子，想走到招牌公仔前影返張靚相，記者現場拍攝時，得到以下結論，

－由於公仔是鏡面，將飲品放正公仔前拍攝，好易爆光或過暗，再者無法完整地將公仔攝鏡（圖二）

－個人建議將飲品移開少少，在公仔旁邊，出來的效果會較好（圖一）

如你也拍到靚相，也歡迎分享攝影小技巧。

按圖睇「喜茶」飲品拍攝參考！

圖一，將飲品移開少少，避開公仔過分爆光情況，是個人覺得比較好的角度。

限量100件！開幕期限定賣港版行李牌！

除了首天有買一送一飲品優惠，在開業首3天賣港版行李牌，是新店開幕的獨家周邊產品！

獨家行李牌。(官方圖片)

開業有禮活動詳情：

活動期：2月20日至22日

喜茶銅鑼灣店

地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場3樓330-331及326號舖

開幕日期及時間：2月23日，10am

地址：銅鑼灣時代廣場B216

沙田店

地址：沙田新城市廣場一期L4, 408