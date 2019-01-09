【隱世素廚】靠煮嘢食修行45年！師太煮出超越米芝蓮三星級素食？

在離韓國首爾四小時車程的白羊寺裏，有一位修行近50年的靜觀師太。她不僅佛法造詣頗深，還是一位隱世高廚，她做的素食超越了肉類和海鮮的美味。

編輯 ：譚伊白（一条）

她的素齋被紐約時報評價為——「超越米芝蓮三星的美食」，紀錄片《主廚的餐桌》開場的第一句話便說，「她的每一次烹飪，都稱得上一場御前表演。」在跟師太取得聯繫後，整整10個月裏，她再三婉拒了我們的採訪。2018年8月盛夏，誠心所致，我們終於獲准，踏上了前往白羊寺的素食朝拜之旅。

17歲，我瞞着所有人出家了 Chef Jeong Kwan

白羊寺位於韓國西南部，我們從首爾出發，一路南下，經過四小時車程後進入了內藏山國家公園。而靜觀師太修行的白羊寺天真庵，就位於綠蔭環繞的內藏山裏。白羊寺據傳是在公元631年建造的千年古剎，從登山路一直向上，有許多的庵堂，藥師庵、雲門庵，以及靜觀師太僧院所處的天真庵也藏匿其中。

白羊寺位於韓國西南部距離首爾足足四小時車程，遠離繁囂（ 一条提供）

我們在一樓的廚房裏見到了師太，她個子很小，神情有些嚴肅。見到她的第一面時，我無法想像她的一雙手能發揮多大的能量，又如何四十多年如一日地為寺院僧人製作料理，甚至名氣遠傳海外。靜觀師太出生於1956年，在七兄妹裏排名第五。父母親每天日出而作，日落而息，為了孩子們的食物用心準備，可能就是因為有着這樣的回憶，年幼的靜觀不知不覺和食物變得更親近了。

八九歲時的某一天，她趁着父母外出勞作，學母親在一塊岩石上將黃豆粉和麵粉揉搓成麵團，再切成細條，竟有模有樣地做成了一碗手擀麵。從田地裏回來的父母吃了一驚，不敢相信靜觀從和麵、揉麵、擀麵到煮麵都是自學而成。

初見靜觀師太的印象是她個子很小、神情嚴肅，卻帶有一股親和力▼

在她17歲的時候，母親不幸去世了。靜觀悲痛不已，她無法理解人為什麼會離開，她想，或許脫離俗家人的生活，就不會再為了人世間的因緣困擾。就這樣，還在讀中學二年級的靜觀，在家裏人誰都不知道的情況下，一個人獨自上山出家了。

靜觀的素食哲學 Chef Jeong kwan

初到寺院，她就為僧人準備了一年的小菜。從地裏摘下茄子、黃瓜，稍微收拾收拾以後蒸熟，蘸醬油吃或者涼拌吃。就這樣為僧人們準備的齋飯得到了大家的稱讚，能為修行的僧人提供能量，靜觀感到非常開心。從她出家到現在的這四十多年中，烹飪成為了她最重要的修行方式。

靜觀師太在不到十歲時已靠自學學會造麵，早早已註定了她有烹飪的天份（一条提供）

常人看來，修行者的生活很艱苦。僧人們每天凌晨4點起床，做禮佛禱告，到9點前在田裏勞作，一天下來還有兩到三次的冥想、修行，直到晚上10點睡覺。早餐基本上是稀粥和小菜，而午餐最為重要，吃的是一頓包羅萬象的飯。修行者從11點開始，11點半到12點之間吃飯。需要有飯、湯、泡菜等少量的三種小菜一起，共食用五種食物。寺廟飲食忌葷腥人盡皆知。韓國僧侶的飲食同樣講究乾淨、調味料少，將材料所持有的本身的味道最大限度地發揮出來。

白羊寺地理環境優越，靜觀師太在山里自發開闢了菜地。她只挖出了細細的壟溝，甚至土壤都沒有完全開墾，種子隨意撒在土裏自由生長。

所有的植物都有自己的生長過程，開花、結果，果實的種子再重新掉落在土裏，這樣的種子在冬季接受了雨雪的洗禮成為新種子的路燈，第二年便不播撒種子了。它們為了尊重自己的生命價值，就會拼命地成長。這樣的食材就是救活我身體的藥。 靜觀師太

靜觀師太在山里自發開闢了菜地。（一条提供）

她還自己釀造醬油、製作大醬，卻從不急於求成。大醬在醬缸裏經歷風吹、日曬、雨打，10年、20年歲月的洗禮後，隨時間流逝自然地發酵完成。在修行的過程中，靜觀觀察到有五種食材在寺院飲食中是禁止的——蒜，蔥，韭，蓼蒿和興蕖，統稱為五辛菜。這五種食材味道過於辛辣，又極有營養，但僧人們修行之時只需要能拿起一顆草芥的力氣便夠了，所以這樣的能量過多無益。

自己種田、釀造醬油與大醬、為僧人煮食，簡樸的每一天，就是靜觀師太每天的修行▼

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在靜觀出家的第10年，她的父親來看望她，與她在寺院裏相處了一個月。父親剛來的時候很消極，情緒暴躁，更是吃不慣清粥小菜。他說：「這裏沒有肉、沒有海鮮，只有素食怎麼能生活！你還是和我回家吧。」靜觀說，讓我做一道比肉和海鮮還好吃的素齋，您吃過後再決定吧。於是她拿着醬油、糖漿和一筐香菇，與父親在山間小溪邊坐下，做了一道醬油燴香菇給父親吃。父親一口接一口吃起來，一個小時後全都吃完了。吃完後他說，我從沒吃過這麼好吃的小菜，我相信你能在這裏活得很好，佛祖，就讓我的女兒好好地在這兒供養你。說完這句他便離開了，一周後在家裏安詳地去世。

因為父親帶着擔心我的心情來，親自體驗過我的生活後安心地離開​​，所以我對這個因緣感到開心，而不是心痛。 靜觀師太

靜觀師太以醬油、糖漿和一筐香菇，與父親在山間小溪邊坐下，做了一道醬油燴香菇給父親（一条提供）

食物，不只是味覺享受 Chef Jeong kwan

正值中午，靜觀在為僧人們的供養餐做準備。今天的主食是兩種口味的混合手擀麵，其中一種要用紫蘇葉汁醃漬上色，形成淡紫色。她將草蓆攤在地上，食材鋪開，與中國手擀麵大力抻面不同，她的動作緩而輕、步驟細而密，握擀麵杖的樣子又像是在撫琴，整個過程行雲流水，儀式感十足，直到將麵團切成細條，禮畢——我們終於見識了一場「御前表演」。

點擊圖片放大看清靜觀師太的「御前表演」▼

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拜訪師太的這兩天裏，寺院裏除了僧徒還有很多韓國年輕人，以學徒的身份來當助手，學習她的飲食哲學。他們大多有留學背景，有些甚至從法國最頂級的烹飪學校學成歸來。師太也會定期離開廣藏山，前往位於全州市的全州大學教授烹飪課程。「 很多人關心為什麼僧人的壽命得以延長，我不該一個人健康地活着，便帶着寺廟的食物去和他們分享。」

靜觀師太的食物不僅僅關乎味覺，眼觀、耳聽、鼻聞、嘴嘗，再用心來感受，才能真正地享受美食。在我們快要離開時，一位曾經報道過師太的外國攝影師再次不遠萬里來探訪她。這片僧院雖然偏遠，靜觀師太卻早已聲名大噪，她不僅僅是白羊寺的修行者之一，更成為了韓國的符號。她的修行之路和素食哲學會在這小小的庵堂裏堅持下去。

靜觀師太的感染力讓不少世界各國的年青人慕名而來，從食物中參透佛學的道理▼

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