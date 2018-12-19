【食物解碼】將雞精當成捱夜恩物？專家揭露雞精唔係人人啱飲

雞精比雞肉還營養？ 當然是雞肉比較營養囉！以人體每天都需要的營養──蛋白質為例，雞肉的蛋白質含量比雞精高得多，去皮的雞胸肉每百克有22克的蛋白質，雞精則約含有8克左右，雞肉中同樣含有支鏈胺基酸，含量不比雞精少，不過目前認為可能有功效的中短鏈的胜肽分子，則是有經高溫長時間熬煮的雞精會比雞肉多。 文：黃毓棻 / 食力

以人體每天都需要的營養－蛋白質為例，雞肉的蛋白質含量比雞精高得多（Gettyimages／視覺中國）

我需要喝雞精嗎？

對於健康的人來說，吃雞肉當然比喝雞精更營養囉，而對於食慾不振、咀嚼困難等吃不夠而缺乏營養的人，喝雞精則可以較輕鬆的補充營養！如果覺得疲累，喝雞精也有助於改善疲勞，但如果是長期工作壓力累積的的疲勞，喝雞精只能治標，不能治本，還是得從生活型態改善下手。

事實上，目前大部分人普遍是營養失衡，不是營養不足，找出自己日常生活中所缺乏的營養來源並且加以補充，比只用補充雞精營養來得更有效果喔。

▼雞精雖然可以滋補，但有些人不適合喝雞精，按下圖了解哪些人不可以喝雞精：

一天能喝多少雞精？真的需要每天都喝嗎？

雞精的飲用量得看你的需求！有需要飲用雞精補充營養的人，一天一包或一瓶都已經足夠，一般人與其長期喝雞精補充營養，不如好好檢視一下自己的菜單，是不是各種必須營養素有均衡攝取。

▼你知道為什麼罐裝的雞精那麼黑，滴雞精比較淡嗎？按下圖看看答案：

不同的雞做雞精效果不同嗎？

稍微不同。根據食力實際與業者訪談的結果，業者農純鄉表示，黑羽土雞滴出來的滴雞精，支鏈胺基酸含量比其他雞種稍高一些；業者老協珍則表示，老母雞是台港地區燉湯時特別指定的素材，滋味較為豐富順口，因此選用肉雞老母雞熬出雞精。而依照實驗的數據來看，2016年農委會畜產試驗所研究顯示，剛足齡的13周公雞，比起同齡母雞、56周大的公、母雞，萃出的滴雞精量最高；公雞萃取的滴雞精凝膠強度較母雞強，而熟齡的雞隻製成的滴雞精風味較佳。

坊間有部分滴雞精業者使用的老母雞是淘汰蛋雞，雞隻的成本便宜，滴出來的雞精與其他雞種所滴的雞精，營養成分差異不大，成品售價也接近。消費者如果在意雞隻來源，請務必要挑選雞隻來源與製作過程公開透明的業者。

那到底在選擇時，到底該選哪一種雞好呢？

建議直接以業者提供的支鏈胺基酸含量作為參考依據！實際各家比對支鏈胺基酸數據發現，每100克雞精、滴雞精的支鏈胺基酸含量約在276～600毫克之間，差異可達一倍，再其次的選法，則是依照個人喜好的口味作選擇、考慮喜歡的雞種。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：我需要喝雞精嗎？雞精迷思一次啄破！】