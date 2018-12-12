【健康飲食】擔心膽固醇超標？專家話你知一日最多可以食幾隻雞蛋

台灣早餐店的菜單組合琳琅滿目，蛋餅、漢堡、三文治……，甚至還有鐵板炒麵，點來點去這盤加顆蛋、那一份也想配顆蛋，一回神，一餐不曉得已經吃下了多少顆蛋。到底一天可以吃幾顆蛋呢？！ 文：張越評／食力

蛋的膽固醇含量約260毫克，名列食物界之最，所以一般人擔心蛋吃太多，通常都是因為其膽固醇含量較高，怕膽固醇吃太多會不太好，而這「不好」的定義，是擔心「吃下肚的膽固醇」愈多，「血中的總膽固醇」也隨之增高。

「吃下肚的膽固醇」真的會影響「血中的總膽固醇」嗎？按下圖看看專家研究的結論▼▼▼

《2015～2020年美國飲食指南》也因此取消了膽固醇每日攝取量不超過300毫克的限制，血膽固醇不見得升高、心血管疾病的疑慮被闢除，但人對攝取膽固醇的調節反應還是不盡相同，尤其有些人可能因年齡增加而調節能力變差，或真的攝取超過了每天所需合成量，身體還是會處於「高膽固醇」狀態。

美國第一次營養大調查世代研究分析卻也發現，膽固醇攝取量還是跟肝硬化或肝癌發生率有顯著相關。

按下圖看看膽固醇攝取量如何影響肝硬化或肝癌發生率▼▼▼

因此，有血膽固醇偏高、家族性心血管疾病、脂肪肝、肝病等問題者，膽固醇的攝取還是盡量能少就少。但是別忘了，雞蛋不是萬惡的食物，因為雞蛋仍富含卵磷脂、膽鹼、ω-3脂肪酸、優良蛋白質等，是營養極佳來源！

根據《Authority Nutrition》的建議，每日還是別超過3顆，其實若想要再吃更多顆，也很容易超過每日蛋白質食材（豆魚肉蛋）建議攝取量，筆者據一日豆魚肉蛋類食材建議攝取量回推一餐最多幾顆蛋，讓您參考參考！

一天到底能吃幾顆蛋呢？！（食力提供）

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：蘿蔔糕加蛋、薯餅加蛋、漢堡又加蛋！一天到底能吃幾顆蛋？！】