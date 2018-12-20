【補鈣食譜】除咗飲牛奶食芝士補鈣　營養師推介3款超易整菜式

這一連串的補鈣大作戰，讓你了解怎麼補鈣了嗎？補鈣不只是喝牛奶、吃芝士，還可以變換不同的料理喔！好食課營養師跟大家分享三道簡單、省時又美味的補鈣食譜，讓你輕輕鬆鬆的補鈣！

水果乳酪

乳酪是發酵後的乳製品，含有豐富又好吸收的鈣質，而且因為透過發酵，乳糖已經被乳酸菌分解，因此非常適合乳糖不耐的人！做法超簡單，購買無糖乳酪，把想吃的水果切成粒狀，再放入乳酪就完成了！

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焗烤椰菜花

芝士有鈣質不意外，而椰菜花也是含有豐富鈣質，雖然吸收率不若芝士、鮮奶那麼好，但也是個可以得到鈣質的好來源，吃奶素的您一起來看看焗烤椰菜花怎麼做，還有鈣質含量吧。

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小魚乾炒豆乾

這道在麵攤常見的家常菜，是很好的補鈣料理，所用的小魚乾、蝦米以及豆製品，都是鈣質豐富的食物，想補鈣又不喜歡喝牛奶的你可以試試看。​

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很多人以為補鈣一定要一直喝鮮奶，鮮奶是一個補鈣C/P值高的食品，除了喝鮮奶以外，也有許多食物是可以幫忙補鈣的！只要多運用含鈣豐富的食材就可以輕鬆達到國健署建議的攝取量囉！以下是好食課團隊整理的高鈣食物，供您參考！

食物鈣質含量表（好食課提供）

【本文獲「好食課」授權轉載。】