【食物敏感】奶敏感有得醫？口腔、舌下放牛奶免疫療法治敏感！

一旦有奶敏感，就好像有很多食物都不能吃，不止是奶，甚至蛋糕、乳酪等都要吃得特別小心。別以為有奶敏感便不能享受人間美味，但原來奶敏感是可以治好的。美國杜克大學（Duke University）在2010年便進行了一個研究，發現舌下免疫療法（sublingual immune therapy）和口腔免疫療法（oral immunotherapy）有助治療敏感的情況。

甚麼是舌下免疫療法(sublingual immune therapy)？

原來舌下免疫療法即是「以致敏源來治療敏感」，如果是有奶敏感的話，在治療的時候就會在患者的脷下放一點點的奶，並每次增加份量，令身體的免疫系統能夠慢慢適應奶的存在，出現敏感的情況便會慢慢地減少，或者只是出現較輕微的症狀。

甚麼是口腔免疫療法(oral immunotherapy)？

除了舌下免疫療法之外，口腔免疫療法亦有效，但其實兩種療法都大同小異，只是口腔免疫療法是直接進食奶蛋白，而舌下免疫療法則是把奶放在脷底。而在是次的研究之中便發現了口腔免疫療法是更有效的。

在研究之中，30名6至17歲的小童在數週內進行舌下免疫療法，直至建立到忍受力為至。之後便將研究對象分為兩組，10名兒童繼續使用舌下免疫療法，而另外10名則轉用口腔免疫療法，在3個月之後，他們便在醫生的監督底下飲牛奶。

世界過敏組織估計全球各國有10%至40%人口患敏感。(gettyimages)

結果發現，全數使用口腔免疫療法的小童比進行療程前能平均多喝７倍份量的奶，而在使用舌下免疫療法的小童之中，有一名兒童並不能喝奶。

在療程中，小童都有出現輕微的過敏反應，包括口和喉嚨痕癢等。因此雖然這兩個療法都看似簡單，但其實它們都具有一定的危險性，隨時會引起過敏反應如濕疹、紅腫、腹瀉、嘔吐等，因此不要自行模仿，最好都是在醫生的指導下才好進行。

按圖看奶敏感的過敏反應:

呼吸困難(gettyimages)

資料來源：ScienceDaily