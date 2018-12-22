【健康飲食】營養師拆解鈣質重要性　抽筋、減肥失敗都同缺鈣有關

我們都知道喝牛奶、吃芝士補充鈣質非常重要，最常想到的就是預防骨質疏鬆，但鈣質除了幫助維持骨鈣之外其實還有許多與生活息息相關的功效，如果缺乏鈣質，不僅容易抽筋，連想要減重、維持身材都會變得不容易呢！ 文：楊哲雄營養師

補充足夠鈣質，預防抽筋

有在運動的我們難免都有發生過抽筋問題，在我們的觀念中，抽筋只要補充水分、電解質，喝個運動飲料或者休息一下好像就能獲得改善。

但如果常常發生抽筋的狀況，也許就要觀察是不是平常鮮奶、乳酪、芝士這些乳製品攝取不夠，造成體內鈣質不足！

按下圖了解為什麼體內鈣質不足會導致經常抽筋▼▼▼

幫助減肥，提升代謝率、分解脂肪！

維持身材一直是每個人都在意的課題，在飲食上我們嘗試過各種大大小小的調整，但鈣質卻是我們最容易忽略卻事關重大的小細節！

按下圖了解鈣質不足如何影響維持身材▼▼▼

降低血脂、維持健康

鈣質可以在小腸裏，和食物中的磷酸鹽結合形成磷酸鈣，而磷酸鈣會和脂肪結合，讓脂肪的溶解度降低、因此可以減少脂肪在腸道的吸收。

按下圖了解每天應該攝取多少鈣質來維持健康▼▼▼

除了喝牛奶之外，還有許多方式可以輕鬆補鈣，想要了解乳糖不耐、吃素可以怎麼補鈣嗎？本次的專題也有教大家怎麼輕鬆補鈣！

【本文獲「好食課」授權轉載。】