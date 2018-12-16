【荃灣美食】工廈隱世文青Café 呷着書香歎美食

近來愈來愈多文青風Café以樓上店方式經營，位置獨樹一隅之餘，環境亦較為寬敞，讓人一進店裏即可享受寫意的空間。今次這間Café 也隱身於一幢荃灣工廈中，由升降梯打開後向右轉，即發現別有洞天。

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今次這間Café 也隱身於一幢幢荃灣工廈中，由升降梯打開後向右轉，即發現別有洞天。（作者提供）

Café裏面積甚大，擺滿十多張木系餐枱及椅子也不覺擠迫，配合微黃燈光及和煦的陽光，添上節奏輕快的爵士樂，不期然讓人心情愉悅。而且Café兩邊也裝有木櫃書架，任客人隨意揀選心水書籍來看，滿滿文青氣息，一件件的小飾物亦為這Café加添生活趣味。

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Café提供漢堡、小食、All Day Breakfast及甜品等，選擇不少。我就揀了烤珍寶磨菇扒漢堡，配香草薯角及沙律 （$78），並加點了玫瑰花茶，清怡的配搭，讓我飽腹之餘亦無罪惡感。

文青 Café提供漢堡、小食、All Day Breakfast及甜品等，選擇不少。（作者提供）

大概等了10分鐘，店員奉上這客磨菇漢堡餐絕無欺場，麵包下大大塊磨菇且多汁，一口咬下去帶點黑椒微辣味，而裏面的雞蛋及香口芝士融為一體，搭配酸酸甜甜的紫蘇葉，口感清新而不會油膩。加上麵包的皮質夠挺身，包著豐富的饀料也綽綽有餘。

店員奉上這客磨菇漢堡餐絕無欺場，麵包下大大塊磨菇且多汁。（作者提供）

另外，額外點的玫塊花茶也送上來，花茶呷落淡淡中帶酸甜，令精神為之一振。不過其配合小型透薄玻璃杯，就要小心盪手。

花茶呷落淡淡中帶酸甜，令精神為之一振。（作者提供）

悠悠閒在這Café放空一個下午，看書靜待黃昏日落，好讓心靈來個喘息空間也不錯！

餐廳：The 5B Private Corner

撰文：世外貓人 一隻有魚唔食的貓，來到地球旅行，秉承遊戲貓間的精神而過日晨，沒有特異功能，只懂以貓步周圍遊，以喵喵聲分享食玩情報！為了成就地球之旅，貓人也曾經在廣告及旅遊業闖蕩一段日子，逗點盤川再向前踏步。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「荃灣隱世文青Café 書香茶香寫意空間」​】

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