【入廚貼士】實測蛋白分離4大方法　永無失手有竅妙！

雞蛋，是烹調常用的材料，但不一定都需要全蛋，有時只需蛋白，有時只需蛋黃，有時需蛋白分開處理。如何能令蛋黃、蛋白「和平分手」？我們實測了4種簡易方法，看哪種零失敗、最快最方便？使用時有什麼竅妙。 攝影：龔嘉盛

蛋白分離方法，哪種最方便最萬無一失？(GettyImages)

方法一：漏斗

漏斗，多放於樽口，用作灌注液體入瓶內，以防外溢，外型有大有小，但作為蛋白分離的工具，使用時需注意什麼？

按圖看清實測「漏斗」法的優、缺點和使用胋士：

第一種，漏斗法。

+ 3 + 2

方法二：蛋白分離器

蛋白分離器，設計像個大匙羹，圓周邊有約半厘米的罅隙，讓蛋白通過。坊間有不同品牌出產，由八元起已有交易，這個還有個小扣，方便掛在碗邊，非常貼心。作為蛋白分離的專屬用具，理應百發百中100％無失手？但事實卻......

按圖看清實測「蛋白分離器」的優、缺點和使用胋士：

把蛋白分離器掛在碗上，可直接在碗邊打蛋，或先打在另一碗內。

+ 3 + 2

方法三：膠樽

膠樽吸蛋黃，在網上廣泛推介，又方便又就手，是否隨便一個膠樽便可？

按圖看清實測「膠樽」法的優、缺點和使用胋士：

把雞蛋打在碗內，準備一個膠樽。

方法四：蛋殼

徒手用蛋殼左倒右，右倒左，來回兩三次的原始方法又有什麼要注意？

按圖看清實測「蛋殼」法的優、缺點和使用胋士：

以人手把雞蛋打開，利用一半蛋殼，盛着蛋黃，讓蛋白流到碗中。

蛋白分離用於不同料理中。

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