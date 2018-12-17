【素脆鱔食譜】冬菇扮鱔魚香脆酥鬆又開胃　仿大師級色香味全小食

素脆鱔是浙江省的特色名菜，材料只有冬菇，將冬菇炸脆扮成鱔魚，是葷食素做的代表之一。雖然食材只有一味，但絕對色香味全。

素脆鱔屬浙菜系，味道香脆，做法不難，只需沿著冬菇邊緣剪成鱔魚的長條狀，然後炸至硬脆，再回鍋翻拌醬汁，味道酥鬆香脆，它與葷版的炸脆鱔極度相似。炸脆鱔是無錫（蘇菜）的傳統地方名菜，又名梁溪脆鱔，因為無錫有條梁鴻溪（梁溪河），西連太湖，在無錫遊船時，常從梁溪河駛入太湖，而船上的常備菜有炸脆鱔，故此，它漸漸被稱為梁溪脆鱔。浙菜與蘇菜相近，兩者統稱為江浙菜系。江浙菜特別重視菜蔬，也善用魚蝦為原料，着重湯汁，口味偏甜，顏色及菜式形態近於自然，很多菜式也不勾芡，用天然的原汁原味去濃縮醬汁，然後掛於主食材上。

健康小貼士：

乾冬菇有獨特的香氣，是低熱量、高膳食纖維及高蛋白的食材，含有維他命A、B雜、C及礦物質等。曬過的乾冬菇更有助補充維他命D，另外表層的冬菇多醣體可增強免疫力，所以乾冬菇比鮮冬菇的營養略勝一籌。

乾冬菇用水泡發後，可保留冬菇水，因為乾香菇的水溶性營養，如維他命B及多醣會溶進水裡，而且浸冬菇的水有鮮甜味，可以用來調味。