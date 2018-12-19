【香港仔薯條】即磨魚粉薯條配鮮味龍躉漢堡　真材實料抵食之選

話說經常有人問薯毛毛，為什麼每次介紹都是在市區食薯條，究竟可不可以去一些偏門點的地方呢？既然市區的薯條都開始滿足不了大家，這次薯毛毛就入香港仔跟大家介紹下有什麼心水推介啦！

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與星級作者一同討論喜愛話題。】

撰文：我係薯條控

話說經常有人問薯毛毛，為什麼每次介紹都是在市區食薯條，究竟可不可以去一些偏門點的地方呢？既然市區的薯條都開始滿足不了大家，這次薯毛毛就入香港仔跟大家介紹下有什麼心水推介啦！

既然市區的薯條都開始滿足不了大家，這次薯毛毛就入香港仔跟大家介紹下有什麼心水推介啦！（作者提供）

這間小店開在香港仔漁類批發市場對面，今次薯毛毛就試了他們的地寶魚味薯條，什麼是地寶魚？即是比目魚呀！最初薯毛毛在想那魚味是不是真的這麼厲害，但沒想到薯條一送到上來，那陣地寶魚味確實是很吸引，而且份量也很足，足夠讓兩個人食，薯條又炸得好好，食下去很鬆軟，一點都不油膩之如，還要很夠薯味。最後薯毛毛問他們究竟如何製作這個地寶魚粉，原來他們是將魚磨碎，之後再加上其他粉調至出來的，說實話，真的很值得一試呀！

評分：

薯條Size🍟：粗薯條

價錢💰：$38

賣相📷： 4.5/5（份量足，夠兩個人食，最關鍵是那真獨特的魚味呀！）

薯條質素🌟：5/5（滿分！炸得好好，食下去不覺得油膩和熱氣，好正呀！）

醬汁/調味🍯：4.5/5（用上磨碎的地寶魚調至出的地寶魚粉，單這個賣點都已經很吸引了！）

性價比💸：4.5/5（這個價錢食到這種手工，太划算了！）

總分💯：18.5/20

選擇性質：下午茶 / Take Away

這間小店開在香港仔漁類批發市場對面，很明顯還要試食他們其他與魚有關的菜式啦！這次選擇了他們的黑松露他他醬沙巴龍躉漢堡，食下去不是開玩笑的，真的非常鮮味，和外面的雪藏貨完全是兩碼子事，就算只是搭配普通的薯條，份量都真的足夠讓一個人食飽，雖則等候的時間比較久，但這份手工絕對是值得等呀！

小食店：Café Whale（作者提供）

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《今日薯條睇真D》 — 第九十七集」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）