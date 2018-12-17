【護膚食物】每天吃至少1個奇異果　養出嫩滑美白肌膚！

眾所周知奇異果相當有益，小小一個奇異果，能為人體帶來數之不盡的益處，包括：排毒、抗衰老、預防心血管疾病等，更曾被選為「抗癌水果」。其實奇異果對皮膚同樣百利而無一害，美國International Sports Science Association（ISSA）認可營養學專家Tanya Choudhary就列出7大好處和原因。想保持肌膚無瑕，不妨一試！

奇異果原生於中國長江流域，後來經新西蘭人將它帶回家鄉，繼續培植出更多奇異果樹，至1959年，正式將這種水果正名為「奇異果」。奇異果的樣子大家都見過，外皮啡色毛茸茸、如一顆雞蛋般大，其味酸酸甜甜，帶些黑色果籽，除了有青色果肉的奇異果，近年亦興起較少渣的「黃金奇異果」。

（1）排毒

奇異果含豐富膳食纖維，有如天然瀉藥一般，刺激腸臟蠕動。如果你嘗試每天吃1至2個奇異果的話，很快便會察覺到消化系統起了變化，上廁所時「路路暢通」，從而排走體內毒素，使皮膚質素變得亮麗。

（2）修護皮膚

皮膚光滑無瑕，看起來都會比較年輕，而奇異果正好有修復肌膚的必備元素。奇異果含有豐富維他命E，當你受到紫外線侵襲，又或是傷口擦損等，維他命E都能保護皮膚，免受過多「自由基」攻擊，使得對細胞構成威脅。

按下圖再睇奇異果為皮膚帶來的其餘5大好處！

儘管奇異果好處眾多，不過有營養師就指出，由於奇異果本身含鉀量偏高，若然本身腎功能較差、患上尿毒症或是需要洗腎的話，則建議要酌量食用，或是諮詢醫生意見。