【聖誕大餐2018】銅鑼灣英韓葡3餐廳　7道菜最平每人不用$200！

聖誕氣氛愈來愈濃，除了欣賞燈飾、與友人交換禮物，不要忘記食聖誕大餐這個環節。今集《掃街攻略》來到銅鑼灣，帶你食聖誕大餐，最便宜每人不用$200便吃到Pizza與主菜套餐，非常划算，即刻出發！ 攝影：鄧倩螢

1. $1,880四人巨型斧頭扒套餐@Mad for Garlic

這間主打蒜蓉菜式的韓國餐廳，大部分菜式都加入蒜蓉元素，如蒜蓉薯仔湯、蒜蓉薄餅、甚至用來煮斧頭扒的醬汁都有加蒜蓉，完全是為蒜蓉控而設。今次聖誕餐裡，加入巨型斧頭扒，分量十足，吃起來肉質腍度軟硬適中而且Juicy，單吃這斧頭扒都值回票價！

按圖睇「Mad for Garlic」聖誕餐詳情！

Mad for Garlic 4人聖誕套餐。

+ 5 + 4 + 3

聖誕斧頭扒四人套餐詳情：

收費：$1,880/4人套餐；每人平均$470（另收加一服務費）

菜式：2款頭盤、3款主菜、1款甜品、4款飲品

頭盤：凱撒沙律伴焗烤南瓜及脆芝士、蒜香薯仔濃湯

主菜：香蒜脆皮焗斧頭扒配蜜糖蒜香汁及脆薯粒、招牌意大利薄餅、藍芝士野菌長通粉配香烤原個蒜頭、

甜品：焗蛋白聖誕圈

飲品：4杯指定酒類飲品（House Wine、Cocktail、Mocktail）

Mad for Garlic

地址：銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場食通天11樓1104號舖

營業時間：星期一至日 11am-11pm

電話：3752 2880

2. $788四人Pizza套餐@Pizza Express

平日不會有好大興致食火雞，一到聖誕就會有意慾想食有火雞的菜式。這裡有加了火雞的香脆薄餅，比起吃原隻火雞無咁heavy，又可應吓節。

按圖睇「Pizza Express」聖誕餐詳情！

Lobster Bisque，先來一碗濃郁龍蝦湯。

+ 3 + 2

Pizza Express聖誕餐詳情：

收費：$438/2人套餐，每人平均$219；$788/4人套餐，每人平均$197（另收加一服務費）

2人套餐：包括1款頭盤、2款主菜、1款甜品及2杯飲品

4人套餐：包括2款頭盤、3款主菜、2款甜品及4杯飲品

優惠期：2018年12月4日至2019年1月1日

Pizza Express

地址：銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場12樓1203號舖

營業時間：星期一至日 11:30am-10:30pm

電話：2506 0688

3. 葡式咖喱聖誕餐@Cafe Terceira

不吃西餐、中餐，特別一點可選擇葡國餐。這裡的咖喱，用了18款香料烹調，帶香甜味而不會過辣，用來伴隨羊架、肉扒最適合。

按圖睇「Cafe Terceira」菜式詳情！

小島咖喱羊架 $185。

+ 2

聖誕節2人餐提案：（以下菜式只供參考，單點也可以）

收費：$562/2人，每人平均$281

菜式：2款主菜、2款甜品及2杯飲品

主菜：小島咖喱羊架、葡國白酒香草忌廉煮青口

甜品：經典木糠布甸、英記杏仁餅木糠布甸

飲品：Sangria 水果甜酒

Cafe Terceira

地址：銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場13樓1302號舖

營業時間：星期一至日 11:30am-11pm

電話：3101 9539