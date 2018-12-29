【食物解碼】麥芽糖睇得又食得　原來麻糬、雪糕夠煙韌都係靠佢

麥芽糖，是許多人小時候的甜美記憶，拿出口袋中僅有的零錢，在巷口買一支讓人回味無窮、黏膩甜軟的麥芽糖，吃進嘴裡的甘美就是生活中小小的滿足與慰藉。 文：黃毓棻／食力

原來麥芽糖除了做甜食，還可以做玩具！

除了食物，麥芽糖也可以拿來做玩具！台灣最大的麥芽糖製造商環泰企業品研部經理蘇慶源稱，有些兒童玩具的填充物使用麥芽糖漿製作，即使玩具意外毀損，裡頭填裝的麥芽糖安全無毒，碰到或者吃到都沒有健康風險，可以讓小朋友放心玩。除了玩具，早期的原子筆的墨水也使用麥芽糖當原料，調整墨水的黏度與延展性。

麥芽糖可予塑形的特性，常被富創意的街頭手作人製作成「睇得又食得」的工藝小吃▼

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麥芽糖系列產品擁有多元特性，若在加工時調整製作的酵素與程序，或者以麥芽糖漿成品再加工，還能夠得到可以促進益生菌生長的異麥芽寡糖、可作為糖類替代品的麥芽糖醇等多種產品，在使用上又各有不同特性。麥芽糖已經不再只是小時候含在嘴裡、黏在手上的甜美，而是個能在食品製造時多方應用的優秀原料！另外，您可能有所不知，傳統的麥芽糖製法與現代工業化大量製法，其實南轅北轍，但無論哪一種麥芽糖，都能夠讓人們的心裡甜上加甜。

▼▼▼原始熬煮VS工業化量產麥芽糖！原來兩者製法的化學依據原理大不同？（按圖放大）▼▼▼

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蘇慶源表示，利用控制液化反應與糖化反應時間以及酵素種類，可以得到結構與分子大小不同的醣類，以麥芽糖製作為例，控制上述條件，可以得到含有不同比例的麥芽二糖、麥芽三糖、麥芽四糖、麥芽五糖的麥芽糖漿，這些比例不同的麥芽糖漿，各自的使用特性與適合產品都有所不同。

顛覆想像 工業化生產的麥芽糖其實是無色！

糖化完成的麥芽糖漿，裡面留有酵素以及礦物質等雜質，這時會投入活性碳反應約2小時進行脫色，糖漿再被送至過濾步驟（filtration）。過濾時，糖漿先經過含有活性碳與矽藻土的管柱將把原料的雜質如蛋白質、脂肪、硫化氫（H2S）、纖維渣等吸附，再經過多道濾布過濾雜質，過濾後的糖漿會從濾布邊框留有的孔隙流出。

過濾後的麥芽糖液從管路中流出，再收集起來準備進行精製。（食力）

過濾後的麥芽糖漿已經將大部分雜質除去，接着還會進入離子交換樹脂管柱進行精製（Purificaiton），將分子量較小的微小雜質如硫酸鹽、鎂鐵鈣等金屬離子、酵素安定劑等，從麥芽糖漿中分離，並且能夠有脫色的效果，精製後得到的麥芽糖漿，是沒有雜質、純粹的麥芽糖漿。

接着麥芽糖漿會送至濃縮塔，以薄膜濃縮方式，在管柱外通入蒸氣，管柱內通入糖漿並且抽真空，讓水份遇熱減壓而快速蒸發。濃縮後的糖漿，水分大概保持在20％左右。接着就可以充填為桶裝麥芽糖成品，或是直接裝在槽車內送至食品廠進行加工使用。

若想麥芽糖呈現像傳統麥芽糖的較深顏色，則需要添加焦糖色素，讓顏色看起來帶有微微的黃褐色。（Gettyimages／視覺中國）

工業化生產的麥芽糖，因為經過了過濾與精製的步驟，其實是無色！無色的麥芽糖可以用在多種甜點飲料中，不會影響產品的色澤，使用性上反而比傳統的糖漿更加多元，而若想要麥芽糖是像傳統麥芽糖的較深顏色，則需要添加焦糖色素，讓顏色看起來帶有微微的黃褐色。

工業化生產的麥芽糖變得更厲害 冷藏也不會硬掉！

由於工業化生產麥芽糖的過程，可以藉由使用不同的酵素與控制製程的溫度時間，讓麥芽糖中所含有的麥芽二糖、麥芽三糖、麥芽四糖、麥芽五糖的比例不同，進而衍伸出不同的應用特性。

▼▼▼原來以下一些常見的食物，都有以麥芽糖為原材料（按圖放大）▼▼▼

只要使用不同的麥芽糖，就能夠在食品展現不同的效果，誰說雪凍了還能保持煙韌口感的，就是有食品添加物呢？

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：麥芽糖不只黏人 甚至可做玩具！】