【聖誕食譜】雞翼食譜特集！啖啖肉派對小食令人食指大動

大時大節開Party，走到小食枱，定會見到雞翼蹤影！雞翼其實好多種烹調方式，為你集合7款雞翼食譜，簡單易整又好味，派對上大派用場！

1. 黃金雞翼！鹹香脆口極邪惡

處理鹹蛋黃，一定要趁它蒸完尚熱的時候便馬上把它壓成蓉，否則便會較難壓爛，變得有顆粒。而炒煮鹹蛋黃的時候，你也可以加入牛油讓它更香，礙於覺得這碟餸已經夠Heavy了，今次也就作罷！

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【雞翼食譜】金黃起沙鹹蛋黃雞翼 鹹香脆口極邪惡！

鹹蛋黃雞翼食譜

2. 瑞士雞翼！Sweet變Swiss香甜惹味

瑞士雞翼（Swiss Wings），不在瑞士找，也與瑞士無關。這道茶餐廳豉油西餐的經典，名字由太平館創，據聞源於一次侍應向外籍顧客說「Sweet Wings（甜雞翼）」，對方卻誤聽作「Swiss Wings（瑞士雞翼）」，從此，Sweet Wings變作Swiss Wings，更成了餐廳的招牌菜。

按圖睇「瑞士雞翼」食譜！

【雞翼食譜】瑞士雞翼皮滑肉嫩 Sweet變Swiss香甜惹味

瑞士雞翼食譜

3. 免油炸！單骨水牛城雞翼

水牛城雞翼最常見也最傳統的做法是先炸後上辣汁，今次選用的做法則先以辣汁醃雞翼，然後放焗爐烤得金黃。前者香口，肉汁封存得較好；烤焗做法較入味，而且免油炸，相對方便和健康。烤焗前我將雞翼對半剪開，吃的時候不用太狼狽。

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【雞翼食譜】免油炸水牛城Buffalo Wings 單骨雞翼食得過癮

單骨水牛城雞翼食譜

4. 柚子蜜雞翼！酸咪咪消滯排毒美肌

柚子蜜雞翼，不同「柚子蜜脆雞」，曾看到網上留言，大嘆連鎖快餐店的出品不濟，高呼中伏！其實，甜酸苦辣各有揀擇，要合心意不如自己動手做，要煎多脆便多脆，要多甜便多甜，皮脆肉嫩，保證不會中伏！

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【雞翼食譜】柚子蜜雞翼皮脆肉嫩 酸咪咪消滯排毒美肌

柚子蜜雞翼食譜

5. 花椒鹽水雞翼！皮滑肉嫩靠餘溫慳水慳力

花椒鹽水雞翼，做法簡單至極，煲滾水加入香料和鹽，放進雞翼，水滾關火，慢慢把雞肉焗熟便可，更可配合少油少糖少鹽的健康飲食。這種懶人烹調法，還可應用在不同的材料上，豉油雞翼、鹵水雞翼、可樂雞翼……只是時間難以拿捏，雞翼多少、水量、鍋具等不同，都需不同的調節。例如用鑄鐵鍋便比用不锈鋼鍋更傳熱耐熱，所需時間便可少一點。

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【雞翼食譜】花椒鹽水雞翼 皮滑肉嫩靠餘溫慳水慳力

花椒鹽水雞翼食譜

6. 花雕蒜香雞翼尖！香辣惹味舔舔脷

烹調這道菜，蒜頭和指天椒缺一不可，由於這道菜沒有加水，把雞翼尖煮腍便全靠醉人的花雕。材料準備好，還需耐性，想雞翼尖入口軟腍，其實不用煮太久弄得甩皮甩骨，只要關火後多焗半小時便可做到軟滑腍的效果了。

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【花雕蒜香雞翼尖食譜】香辣惹味舔舔脷 軟腍滑的秘訣

花雕蒜香雞翼尖食譜

7. 土匪雞翼釀腸仔

正正經經做一回土匪雞翼一點也不難，唯一那丁點難度是將雞翼去骨，硬塞一條腸仔，在很多人看來可能是「多嚿魚」，不過這也是無聊人下廚的樂趣。將雞翼去骨的方法，有朋友說那是中學時代就懂得的技巧，如今一把年紀才學會，還要周圍宣揚，真是一點也不懂害羞。是的。雞翼有兩端，以剪刀從兩端入口貼骨剪下肉骨相連的筋絡，如此一拉一扯，骨肉分離。

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土匪雞翼釀腸仔食譜

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