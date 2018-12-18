【煲仔飯食譜】豉椒排骨煲仔飯　惹味焦香完美煲仔飯5大貼士

撰文：鄒家鳳
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天氣微微轉涼，煲仔飯就急不及待登場。豉椒排骨煲仔飯、臘味煲仔飯、北菇滑雞煲仔飯……熱辣辣、香噴噴，豈止名店做得到！煲仔飯豉油還可自家調製，最簡單的豉椒排骨煲仔飯由醃肉到煮出飯焦香，不用一小時有得食！
攝錄：李啟康、劉晴
剪接：劉晴
煲仔飯，最重要的其實真的是個煲，試過一買回來即用，沒經浸泡，用的時候無問題，之後清洗才發覺漏水！所以還是不能偷懶，瓦罉用前須浸水至少數小時讓它濕潤，也可測試有沒有浸漏。除了個煲，其實米和材料等樣樣都不能馬虎。
按圖看清炮製煲仔飯必須注意的5大事項：
1. 瓦煲：用瓦煲或砂煲都需要用明火，不能用電磁爐。而且買回來後還要「開煲」，浸泡幾小時或一晚，再在煲底淘上薄薄的油。開始時先放凍水，以慢火煮滾，才漸漸開大火。小心一冷一熱，容易爆煲。
豉汁排骨煲仔飯食譜
健康小貼士：
排骨，除了含豐富蛋白質、鐵質、脂肪酸，還有骨膠原、磷酸鈣等，能改善缺鐵性貧血，有助骨骼健康。
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|食譜
|豉椒排骨煲仔飯 (煲)
|材料
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米 230克、水280毫升、油少許、排骨 200克、辣椒 1隻、薑少許、煲仔飯豉油適量、
工具：瓦煲
醃料：豉油1茶匙、糖1茶匙、鹽少許、麵豉 1茶匙、油1茶匙、粟粉1茶匙
|做法
|1. 白米洗淨瀝乾，辣椒切絲，薑切絲。
|2. 排骨洗淨瀝乾，加入醃料，醃15分鐘。
|3. 瓦煲內塗上一層油，加入米、水，加蓋用大火煮約 8-10分鐘至收水。
|4. 加入排骨，以細火再煮約 10分鐘。
|5. 關火再焗 10-15分鐘。
|6. 最後撒上辣椒絲、葱粒，食用時淋上煲仔飯豉油即成。