【煲仔飯食譜】豉椒排骨煲仔飯　惹味焦香完美煲仔飯5大貼士

天氣微微轉涼，煲仔飯就急不及待登場。豉椒排骨煲仔飯、臘味煲仔飯、北菇滑雞煲仔飯……熱辣辣、香噴噴，豈止名店做得到！煲仔飯豉油還可自家調製，最簡單的豉椒排骨煲仔飯由醃肉到煮出飯焦香，不用一小時有得食！ 攝錄：李啟康、劉晴 剪接：劉晴

煲仔飯，最重要的其實真的是個煲，試過一買回來即用，沒經浸泡，用的時候無問題，之後清洗才發覺漏水！所以還是不能偷懶，瓦罉用前須浸水至少數小時讓它濕潤，也可測試有沒有浸漏。除了個煲，其實米和材料等樣樣都不能馬虎。

按圖看清炮製煲仔飯必須注意的5大事項：

1. 瓦煲：用瓦煲或砂煲都需要用明火，不能用電磁爐。而且買回來後還要「開煲」，浸泡幾小時或一晚，再在煲底淘上薄薄的油。開始時先放凍水，以慢火煮滾，才漸漸開大火。小心一冷一熱，容易爆煲。

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健康小貼士：

排骨，除了含豐富蛋白質、鐵質、脂肪酸，還有骨膠原、磷酸鈣等，能改善缺鐵性貧血，有助骨骼健康。

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