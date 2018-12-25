【入廚貼士】洗菜用醋、梳打粉定清水？專家教你去除農藥最佳方法

用鹽、醋、小蘇打洗蔬果，真的能去除農藥嗎？ 文：林正文／食力

網路上流傳「用醋洗菜，可清除所有農藥」，內容引用了台灣高雄高工化工科的科展論文指出，利用光譜證明，將蔬菜浸泡在加了醋的水中，可以將農藥清除。

按下圖看網上流傳的清洗方法▼

這樣的說法在網路上廣為流傳，甚至有許多民眾透過網路或臉書向學校求證，該校後續公開聲明「用醋洗菜並非可以去除所有農藥，只有具有胺基和鹼基結構的農藥，才能被醋溶出而去除，譬如該參展論文研究的蟲拜拜（因滅汀emamectin benzoate）農藥具有胺基結構。」

簡單來說，該份聲明指出，「醋確實能夠溶出部分農藥，但並非所有農藥」。因此醋絕非萬能的蔬果農藥清潔劑。

到底該用什麼方式才能有效去除蔬果上農藥殘留，降低食品安全的風險，一直是民眾關切的議題。除了「醋」之外，「小蘇打」和「鹽巴」都是民間廣為流傳可去除農藥的天然洗劑，究竟哪種比較厲害？

按下圖看台大農業化學系教授顏瑞泓在《正確洗菜擺脫農藥陰影》一書針對「鹽」、「小蘇打」與「醋」的農藥清洗原理與效果的分析▼

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由此可見，清水沖洗的效果是最好的。但仍有些技巧需要特別留意。台灣亞洲大學生物科技系教授林益昇在其「農藥與生活」的文章中曾提到，農藥殘留的清洗效果和農藥殘留在蔬果上的部位、殘留的農藥種類和清洗方法都有關係。如果是接觸型農藥，只要正確的沖洗、輕刷或削皮就能輕易去除大部分殘留。如果是系統型農藥已經進入蔬果裏層，清洗之外，可以採取加熱、烹煮等的方式讓殘留農藥分解、隨蒸氣揮散或溶入油水中。

至於洗菜方法，則可以參考衛福部食品藥物管理署提供的「正確洗菜方式」，教你洗好洗對，農藥不上餐桌。

蔬菜洗好洗對，農藥不上餐桌（食力提供）

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：醋、小蘇打、自來水，哪種洗菜去農藥效果最好？】