【秋冬養生】嚴選五款冬日糖水 滋潤養生暖入心

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撰文：甘道夫

最近天氣很冷，在如此寒冷的天氣，來一碗溫暖的碗糖水就最適合不過。今天就和大家介紹 5 款冬日養生糖水。

1. 南北杏雪耳燉木瓜



最近天氣乾燥，如果缺乏維他命A 的話，身體會更加乾燥。吃碗南北杏雪耳燉木瓜就最好了！木瓜含豐富維他命A，可以令我們沒那麼乾燥，對頭髮、指甲和皮膚都非常好。另外，雪耳和木瓜含有水溶性膳食纖維，可以幫助排便，清走體內多餘毒素。

南北杏雪耳燉木瓜（資料圖片）

2. 腐竹白果雞蛋糖水



腐竹白果雞蛋糖水含有豐富蛋白質。加上腐竹由黃豆製成，帶有天然抗氧化物，可以減低紫外線對皮膚的傷害，啱晒冬天這種紫外線高的季節。

腐竹白果雞蛋糖水（資料圖片）

3. 燉蓮子百合



燉蓮子百合都有好多益處。蓮子含有鈣、磷、鉀等等，對牙齒同骨骼都很有益，蓮子同時可以平靜心情，改善失眠。除此之外，蓮子和百合含有豐富水溶性同非水溶性纖維，幫助排走宿便。

燉蓮子百合（Gettyimage/視覺中國）

4. 番薯糖水



番薯糖水可以驅寒和暖胃，亦可以促進血液循環，將體內寒氣驅散，不妨趁這個冷得令人發抖的天氣來一碗番薯糖水吧。

番薯糖水（資料圖片）

5. 薑汁撞奶



牛奶含有豐富蛋白質、鈣和鎂，令皮膚又白又滑又有光澤。至於薑，可以暖胃驅寒，冷冰冰的時候吃碗薑汁撞奶，整個人就可以「暖笠笠」了。

薑汁撞奶（資料圖片）

今日就介紹了五款冬日糖水，希望大家可以「靚住」、「暖住」過這個秋冬，不知道哪一款是你心頭好呢？

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「嚴選冬日五大養生糖水」​】

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