【做節食飯】名人飯堂鼎爺廚房米芝蓮　食豪啲8道菜$1500最抵？

冬大過年，在這個比新年更重要的日子，一家團聚，做節吃飯不少人都會選擇豪一次。富豪飯堂福臨門的70周年懷舊菜、新晉升為米芝蓮二星的營致會館傳統菜，又或鼎爺主理的鼎會館手工菜，究竟哪款最合你心意？三間的價錢雖不便宜，但每道菜都是大廚的巧手心思。 攝影：鄒家鳳

福臨門70周年重塑粵菜經典

雞子戈渣無雞子 金錢雞無雞！

創辦人徐福全於1948年由筵席到會的「福記」，到今天的名人飯堂「福臨門」，一直以炮製名貴食材備受注目，但除用料之外，其實當中也有不少是經典的傳統懷舊菜，由於工序繁複，不少已成絕響，花錢也未必可以吃到。不過，今年為慶祝福臨門70周年，兩位大廚陳佑良、張德強師傅合力重塑當年經典名菜，燒金錢雞、雞子戈渣、鷓鴣燕窩粥、龍穿鳳翼……等，有些名字你可能都沒聽過。

像金錢雞，沒有雞。取名金錢雞，只因從前社會不太富裕，燒味店以下欄食材雞肝、肥肉、瘦肉三片一組以鐵針串起來，燒得油香四溢，充當肥雞奢侈品，其實是阿Ｑ精神逗自己開心。

按圖看期間限定經典懷舊菜：

金錢雞，一叠三片，其實沒有雞，只有雞肝、肥豬肉和叉燒。（店舖提供）

+ 11 + 10 + 9

福臨門

地址：灣仔莊士敦道35-45號地下

電話：2866 0663

地址：尖沙咀金巴利道53-59號

電話：2366 0286

供應日期：即日起至2019年3月31日

鼎爺廚房冬至套餐 二人撐枱腳做節一樣得！

鼎爺近日又在大台教煮餸，又弄得觀眾心癢癢，想親嘗鼎爺手勢，私房菜難以訂位，又未必夠人數，反而位於中環的鼎會館，備有冬至套餐，兩位起便有得食了。每位$1,488（另加一）究竟有什麼吃？

－鼎爺精選前菜（酒香話梅蝦、冰菜琥珀沙律、梨香炸釀帶子）

－砂鍋潮州翅

－花雕蛋白蒸蟹箝

－蠔皇吉品三十頭鮑魚扣花菇

－蔥油走地雞

－上湯瑤柱浸豆苗

－蟹粉焗飯

－精美甜品

按圖看菜式及餐廳環境：

鼎‧會館

地址：中環皇后大道中80號H Queen’s 23樓全層

電話：2327 1398

供應日期：12月20-22日

營致會館 擢升米芝蓮二星沾旺氣

佳節喜慶，不如湊湊熱鬧，沾一點剛由米芝蓮1星擢升為2星榮譽的營致會館的旺氣，嘗試鎮店名菜脆香貴妃雞。雞隻即點即炸，先由上湯浸熟，再風乾12小時，進食前再以油炸，保證皮脆肉嫩。

按圖看其他菜式：

脆香貴妃雞$300/半隻、$600/全隻（店舖提供）

營致會館

地址：中環盈置大廈地下及一樓

電話：2801 6882