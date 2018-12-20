【打工仔e肚仔日記】荔枝角日式蛋包飯　星級日廚製平價日法料理

製作蛋包飯，要弄至蛋切開時流心半熟，好考工夫。這間位於荔枝角的日式餐廳，有星級日廚坐陣，以特製模具倒模製作，保證成功弄製工整的蛋包飯，還可以沾上微甜的法式咖喱燉牛肉一併吃，滿足！

牛肉配蛋包飯伴和風咖喱汁 $64，套餐$88。

名牌蛋包飯店副線 平民價嚐日法料理

說到蛋包飯的始祖，原來源自法國，後來被日本人加入番茄醬炒飯，創意料理於日本爆紅後，成為今期流行的日式洋食產物。

在日本要吃到滑不溜口的蛋包飯，不是垂手可得，更何況在香港。尖沙咀有間主打蛋包飯的niji bistro很有名，但消費偏貴，普通蛋包飯閒閒地索價過百元。他們於荔枝角開了副線，同樣以蛋包飯作賣點，套餐售價比起niji bistro便宜近半，走快餐平民路線，更以特製器具製作蛋包飯，然後淋上醬汁，做出工整的蛋包飯。

餐廳有近七成員工皆為聾人，所以其特製器具也是為方便他們製作蛋包飯而設。

星級顧問總廚 研發特色蛋包飯醬汁

這裡的顧問總廚，小沢亮吾，曾任職於法國米芝蓮三星餐廳「L'Assiette Champenoise」，有豐富的法餐經驗，而且蛋包飯的概念本來就來自於法國，要在當中加入法式元素，對他而言可謂輕而易舉。

小沢先生將擅長的法式烹調技術，融入餐廳的日式料理中，例如為餐廳招牌的日式蛋包飯研發了四款新醬汁，將日法元素融入其中，「以前餐廳蛋包飯只會配咖喱或燒汁，現在我研發了和風咖喱汁、紅酒牛肉濃汁、番茄濃汁、法式忌廉汁四款醬汁可供搭配。咖喱汁也改良了，以自熬雞湯調製咖喱，味道會更豐富。」

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niji KITCHEN 環境。（資料圖片）

niji KITCHEN

地址：荔枝角長義街9號D2 Place二期3樓310號舖

營業時間：星期一至日 12nn-9pm

電話：3586 8103

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