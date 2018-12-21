【雪花酥食譜】新潮網紅美食又香又酥　免焗爐顏值高做法超簡單！

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網路爆紅的雪花酥，當棉花糖遇上馬利餅、奶粉、果仁及乾果，顏值高，奶香十足，又香又酥，免焗的點心糖果，做法超簡單！

攝錄︰李賢華、馮嘉雯

剪接：李賢華

被喻為風靡吃貨圈的雪花酥，在網上火紅流行起來，捧成「好吃到炸裂」的嘴饞零食，人人學做試做紛紛「交功課」，將成功又漂亮的完成品上載與眾同樂。雪花酥的味道和質感與鳥結糖、白兔糖及牛軋糖不相伯仲，材料主要是牛油、棉花糖、馬利餅（茶餅）、奶粉、果仁及乾果，製作過程可算是毫無技巧可言，時間不消十多分鐘，將牛油及棉花糖煮溶，然後拌勻其他材料「撈、撈、撈」，稍要等侯的是待熱燙的棉花糖溫度下降，才灑上像白雪的奶粉，再將它切件做成精緻可人的糖果，吃過的人都說味道好極了。

雪花酥食譜

健康小貼士：

雪花酥成為最新的網紅美食，但再好吃也不可多吃，它的主要成分是棉花糖、餅乾、牛油、果仁及奶粉，屬高熱量的零食，關注體重的人士只宜淺嚐。

雪花酥成為最新的網紅美食，主要用棉花糖、餅乾、牛油、果仁及奶粉製成，雖然極滋味但熱量高，怕胖的朋友淺嚐好了。

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食譜

雪花酥（拌勻）
材料

牛油50克、棉花糖200克、奶粉50克、馬利餅50克、紅莓乾50克、杏仁50克
做法 1.將馬利餅揑成小塊，將牛油煮溶後加入棉花糖煮溶。
2.將奶粉、馬利餅、紅莓乾及杏仁加入棉花糖內拌勻。
3.將棉花糖放在模具內壓平。

4.待微涼後，灑上奶粉，切件完成。
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