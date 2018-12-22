【秋冬湯水食譜】南瓜粟米紅蘿蔔湯　潤肺益氣兼美顏

冬季想潤肺益氣，可選擇飲有南瓜的湯水。南瓜除了用來煮餸或弄成甜品外，用來煲湯有助減脾胃虛弱，氣短倦怠等問題。想有好氣色及有精神，可以煲這個南瓜粟米紅蘿蔔湯。只需要將三款食材切好，放進鍋裡煲1小時即成，非常簡易又可以飲到靚湯。 攝影：唐家儀

南瓜貴為2018年度Google熱爆搜尋食材第四位，實在不能少看此食材。以中醫角度，南瓜能潤肺益氣，化痰排膿，甚至有美容作用，有不少女生也愛吃南瓜製作的甜品，吃了會變美美的。

南瓜粟米紅蘿蔔湯。

南瓜有很多品種，有的瓜皮呈橙色、有的呈綠色，一般人最先聯想到的是萬聖節用來佈置的那款南瓜，日常煮小菜的則稱為「金瓜」，形狀偏長如木瓜，瓜皮上有斑紋，瓜肉口感軟腍。

烹煮前，將南瓜去核，不用去皮就可以落水煲，不過南瓜皮硬，切的時候要小心。

用南瓜煲湯，個人喜歡將南瓜切細件一點，較容易煲軟，甚至變成南瓜蓉，湯會更甜。

按圖睇南瓜、粟米和紅蘿蔔有咩營養成份！

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健康小貼士： 南瓜營養豐富，有澱粉質、蛋白質、胡蘿蔔素、維他命C、鈣、磷等成分，能潤肺益氣、消炎止痛、化痰排膿、生肝氣及益肝血的功效。 不過，胃熱熾盛者、氣滯中滿者、濕熱氣滯者少食。

南瓜粟米紅蘿蔔湯食譜

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