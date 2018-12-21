【尖沙咀甜品】韓國爆紅粉紅甜品店攻港　必試鬆軟草莓奶油卷

去韓國，除了食人蔘雞湯、炸雞、韓燒等等，另一件必做的事就是食甜品。韓國的水果甜品素來做得非常精緻，而去年在江南首創的LE BREAD LAB，以粉紅色裝潢、草莓奶油卷和草莓牛奶等裡裡外外的粉紅色Items作招徠，成功擄獲萬千少女心，據說連韓星朴信惠都是其Fans！筆者一直未有機會飛去韓國試，想不到它已悄悄地落戶香港，機票錢都慳返啦！ 攝影：朱潤富

韓國甜品店LE BREAD LAB是當地一間熱門打卡甜品店，短短兩年間已有30多間分店，甚至開到去東京。該店將於12月28日正式在尖沙咀開幕，除了招牌甜品，更有香港限定的雜果奶油卷，每日限量發售50至100盒，除開只是大約$18一件，價格算是相當貼地！

雜果奶油卷 $218/12件 | 香港限定口味，使用香印提子、藍莓、芒果及士多啤梨作為材料，正好平衡忌廉的膩，個人認為是性價比極高的散水餅之選。

冬天是韓國士多啤梨當造的季節，用它來做甜品自然最適合不過。草莓奶油卷之所以如此聞名，相信除了因為它外形可愛小巧，那口感鬆軟如棉花般的蛋糕也絕對是錦上添花！原來韓國店方向廠家訂造了一部機器，專門將高密度空氣打入蛋糕的粉漿，使其口感充滿空氣感，亦不會太濕或太乾。

奶油卷有多種口味，所有蛋糕連忌廉都是每日從韓國直送本港，以低溫保存，不過鋪面的水果就並非在韓國切好擺好再送過來，店方解釋是基於新鮮度的問題。以士多啤梨為例，冬天所品嘗到的都是日本或韓國當造的士多啤梨，然而到夏天時則會採用澳洲或紐西蘭士多啤梨，以配合季節，確保客人食到最新鮮的水果。這家店的奶油卷由4件起發賣，但只限同款口味，有些少不方便，另外也可選購12件裝的盒裝版。

草莓奶油卷 $68/4件、$168/12件，以弧形蛋糕夾著鮮忌廉和士多啤梨，難得的是忌廉絕對不膩，入口輕盈，吃罷一整件都感覺甜而不膩，而且奶油卷大小適中，吃的時候仍能保持優雅，絕對是為女生而設。

除了主打奶油卷之後，草莓牛奶也是LE BREAD LAB一大主打，從透明玻璃樽看到白如雪的鮮牛奶，中間夾雜著滿滿的新鮮士多啤梨果肉，相當夢幻。

草莓牛奶（左）$48、草莓奶茶（右）$42 | 前者的鮮奶非常香濃，而草莓奶油茶亦有驚喜，茶底由韓國黑茶製成，加入了牛奶、蔗糖和鮮榨草莓汁，使順喉的奶茶滲出陣陣莓果味。

按圖睇各種奶油捲，以及其他產品的價錢！

+ 4 + 3 + 2

酥香牛油曲奇共有4款口味，包括：原味、椰子、摩卡和朱古力，原味最重牛油香，椰子味則用新鮮椰子和牛油味混合而成，至於筆者推介的朱古力，是以法國品牌Valrhona朱古力，可可味濃，卻不會太甜膩。

餐廳以粉紅色為基調，另以淺白色大理石瓷磚和香檳金擺設，每個角落都有粉紅色佈置，一絲不茍，使人少女心大爆發。（鄧穎琪攝）

LE BREAD LAB 門口，整個舖面都是粉紅色的設計，少女心動。

LE BREAD LAB

​開幕日期：2018年12月28日

地址：尖沙咀美麗華商場一期3樓303號舖

營業時間：星期一至日 11am-8:30pm