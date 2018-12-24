【羊腩煲地圖】黃大仙$88羊腩煲放題性價比高！5間暖笠笠羊腩煲店

今年冬天不太冷，但羊腩煲仍然大賣。除了因為它可暖中補虛，最吸引的當然是期間限定的好味道。記者試了港九新界5間餐廳，由$88蚊羊腩煲放題，到$488一鍋的米芝蓮食店出品都有，即刻帶你逐一比較！ 撰文、攝影：loni

立冬後吃羊「補冬」 黑草羊為上乘之選​

冬季之所以食羊腩煲，是因為羊肉具暖中補虛之用。因此，各處華人會在立冬起（北方地區則自立秋起）立春前吃羊進補，為之「補冬」。

羊腩煲香味、口感和肉質都要恰到好處。湯帶油香而不膩，外皮彈牙而不韌，羊肉味濃而不過羶。黑草羊為上乘之選，就是因為皮厚、肉味濃。經長時間燜煮，羊肉夠香腍，外皮仍不失咬口。

選用年幼黑草羊的腩髀位置做羊腩煲，皮厚肉味濃，有嚼口卻不老。(資料圖片)

$88任食75分鐘羊腩煲放題

蔗渣價錢燒鵝味道@農場盆菜之家

以盆菜火鍋作招徠的黃大仙街坊店舖，於冬季都會推出羊腩煲放題，$58任食75分鐘，無限追加羊腩、糯米飯和生菜。煲內羊肉約二十件，放題分量來說都幾足料，多肉而且肥瘦相間，連筋膜帶骨，口感豐富。基本的配料都做得足，有生菜、枝竹、馬蹄和雙冬，每次追加羊肉量都不少，以這價錢可任食羊肉的話，價格親民且誠意十足，最適合三兩知己過口癮。

按圖睇「農場盆菜之家」羊腩煲放題詳情！

原煲有約廿件羊腩，十分足料，放題仍可繼續追加。

+ 2

抵讚位：驚喜是煲內的白蘿蔔，吸取羊腩汁後相當美味。

要留意：湯頭比較油膩，羊皮太腍不彈牙，配搭的糯米飯太濕，不點也罷。

羊肉分量：約20件，可追加羊肉、糯米飯，生菜或娃娃菜

價錢：$88/煲，任食75分鐘

另收$10醬油費及加一服務費；星期五至日，公眾假期和前夕則加收$20附加費。

農場盆菜之家

地址：黃大仙飛鳳街46號地舖

營業時間：星期一至日 6pm-3am

電話：2614 3221

雙冬黑草羊腩煲 真黑草羊去骨

肉厚外皮膠質豐富@增煇藝廚

深水埗區美食多籮籮，這間獲得「米芝蓮車胎人美食推介」的粵菜館，有小炒的同時亦推出羊腩煲。這裡出品的羊腩煲，羊肉也是柔韌彈牙，外皮仍保留豐富膠質。一頓下來，羊肉在用餐尾段開始煮腍，雙重口感滿足。一鍋有二、三十件羊腩，配搭枝竹、馬碲和雙冬，足夠四至五人分食。

按圖睇「增煇藝廚」雙冬黑草羊腩煲詳情！

大大塊半肥瘦的黑草羊羊腩，食肉獸一定滿意。

+ 4 + 3 + 2

抵讚位：採用大塊半肥瘦的黑草羊羊腩，作去骨處理，大大啖肉吃起來方便又過癮。

要留意：初上桌時羊腩有點太硬，不適合偏好香腍羊肉或牙齒較差的食客。

羊肉分量：約2-30件，包生菜

價錢：$488/煲

增煇藝廚

地址：深水埗石硤尾街31-33號地舖

營業時間：星期一至日 5:30pm-2am

電話：2778 8103

羊腩不過不失 配料有驚喜@一粥麵

一人鍋進化至羊腩煲都加入戰團，這是連鎖快餐店冬季限定菜式，羊腩夠腍但不羶，帶小件骨頭。麻雀雖小，五臟俱全，配料有枝竹和雙冬。雖然是一人分量，但也有七八件羊肉，性價比高。

按圖睇「一粥麵」古法枝竹羊腩煲詳情！

麻雀雖小，但羊肉和配料應有盡有。

+ 2

抵讚位：可選配肥牛和烏冬，是相對有新意的選擇。

要留意：鍋細料多，容易煮燶，要時常加湯。

羊肉分量：約8件，包生菜、牛肉和烏冬

價錢：$97/煲

一粥麵

地址：北角英皇道460-470號樂嘉中心地下7號舖

電話：2449 7311

備註：指定分店於下午5:30供應（除九龍機鐵站、機場、科學園及屯門醫院外，其他分店有售)

叫羊骨煲更合適＠坤記煲仔小菜

出名煲仔飯的小菜館，都有推出羊腩煲。可惜羊肉肉質不佳，脂肪少，煮後硬且難嚥。湯底偏鹹，用餐中途必定要加水或搭配白飯。一煲約有十餘件，數量多但質素一般。食店較多旅客walk-in，現場等候時間約半小時，建議提前預訂。

按圖睇「坤記煲仔小菜」羊腩煲詳情！

羊肉大件但連著大骨頭。

+ 2

抵讚位：搭配西洋菜，獨特的香氣比生菜更夾羊腩汁。

要留意：羊肉大件但帶大塊骨頭，難找到羊腩，說是羊肉或羊骨煲或更為合適。

羊肉分量：約12件，包生菜

價錢：$228/煲，另收加一服務

坤記煲仔小菜

地址：西環西營盤皇后大道西263號和益大廈地下1號舖

營業時間：星期一至六 11am-2:30pm、6pm-10:30pm；星期日 6pm-10:30pm

電話：2803 7209

熟食中心尋寶

羊腩煲一次能試不同部位＠兩合海鮮火鍋飯店

一向臥虎藏龍的熟食中心都會推出羊腩煲。此為紅磡熟食中心的明星食店，以全羊入貨分煲，一次能試不同部位，大部分連骨頭。

按圖睇「兩合海鮮火鍋飯店」羊腩煲詳情！

羊腩煲 $468(大)，分量夠三至四個人食。

+ 3 + 2

抵讚位：食店提供生猛海鮮，鹽焗奄仔蟹多膏又香甜。

要留意：肉煮得不夠腍，外皮薄又缺乏咬口，配料如枝竹、馬蹄也未夠入味。

羊肉分量：約20件，包生菜

價錢：$338（小）；$468（大）/煲

兩合海鮮火鍋飯店

地址：紅磡市政大廈2樓

截單時間：12:45am

電話：2364 9807

備註：以上內容純屬筆者個人意見，及以當天的食物質素評價。