【單身人士福音】英國推9層聖誕大餐罐頭　YouTuber激讚好味！

“Merry Merry Christmas, Lonely Lonely Christmas……”雖然說聖誕節是普天同慶的大日子，不過大時大節看著街裡愛人一對對，對不少自認「單身狗」的朋友來說卻是折磨，他們寧願躲在家裡，總好過被出街閃盲雙眼。英國遊戲銷售商幾年前就睇準各位毒男心理，推出9層的罐裝聖誕大餐，將整份聖誕餐濃縮於1個小罐頭，讓大家邊打機邊食大餐，而近日這個“Christmas Tinner”更加再次在網絡上翻Hit！

幾年前曾有一句名言：「每逢佳節上高登。」對毒男來說，節日只屬於有情人，單身一族何必要出外同人逼，墮入商家的消費陷阱呢？外地也曾有調查顯示，相比於花心思煮一份聖誕大餐，大約一半的英國「機友」寧願在聖誕節留在家中「玩新Game」。因此英國遊戲銷售商GAME就邀請公關公司合作，推出一個別出心裁的聖誕活動，當時他們提出的要求是：「有趣、能佔版面、引起年輕人廣泛討論！」正因如此，名為“Christmas Tinner” 的罐裝聖誕大餐便應運而生，還火速售罄。

GAME推出「聖誕大餐罐頭」的原意不言而喻，希望大家在聖誕節能在家裡一邊打機，一邊享用懶人版聖誕大餐。（GAME）

從「聖誕餐」橫切面可以見到，它一共分為9層，從頭盤至甜品一應俱存，由上至下分別是煙肉炒蛋、肉批、火雞配薯仔、肉汁、麵包醬、小紅莓汁、釀抱子甘藍或釀西蘭花、烤紅蘿蔔與白蘿蔔及聖誕布甸等，讓大家左手拿著手掣打機，右邊用湯匙勺著罐頭內的餡料吃。

罐頭聖誕大餐的橫切面，讓你睇盡9層分別是甚麼食品。（MHP Communications）

當產品推出的時候，大眾似乎都不寄予厚望，覺得這一坨面目模糊，被混作一團的所謂「大餐」沒可能好吃。直至外國YouTuber實試過後，竟然意外地對罐頭獲得極高評價！YouTuber Stevie Jacko吃的時候雖然木無表情，卻盛讚這個罐頭”Wonderful!”、”Lovely!”、”Amazing!”，還推介大家應該一次過食兩罐，獲得雙重滿足感！

按圖即睇Stevie Jacko對罐裝聖誕大餐的評價！

YouTuber Stevie Jacko對聖誕餐讚口不絕，一啖接一啖冇停口，甚至認為不愛打機的朋友都應該試一下，並表示這個罐頭不應該期間限定，就算是平日都值得品嘗。（YouTube截圖：Stevie Jacko）

這個聖誕大餐罐頭當時只在GAME官網及英國Basingstoke小鎮發售，只售大約£1.99，即約為港幣$20，無論好食與否，單是創意已經令人覺得一試無妨！來到5年後的今天，這個罐頭突然再次成為網上熱話，香港網民留言：「成個貓罐頭咁，不過好似幾得意！」還標註了朋友，希望平安夜當晚一人一罐開Party。有指反應熱烈的話，廠商或會在全英國發售。若然有機會，大家又會否想試試？