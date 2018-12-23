【食物解碼】麒麟果容易導致腹瀉不停　營養師：每次食1個太多！

麒麟果是近年新興的水果，這幾年多了不少捧場客，其外表鮮黃色，切開後果肉和果籽則跟火龍果差不多。一直聽聞麒麟果的營養價值比火龍果更高，兼且是「便秘剋星」，然而有網民卻在網上開Post，指自己吃完麒麟果後便腹瀉不停，不敢離開廁所半步，屙到腳仔軟。究竟麒麟果為何有如此誇張的功效？每次最多又應該食幾多？哪種人應少吃麒麟果？記者就請來香港營養師學會認可營養師吳耀芬（Kathy）去解答多個與麒麟果相關的疑問。

麒麟果主要分兩個產地，包括哥倫比亞及厄瓜多爾，麒麟果售價時平時貴，貴的時候一個可售$70，但記者上周去到果欄觀察，$100就買到三個厄瓜多爾麒麟果，較哥倫比亞出產的便宜。果欄「李早記」檔主說：「佢好食過火龍果好多，甜過火龍果好多！人哋叫佢『燕窩果』㗎，佢靚吖嘛！」由於熟透的麒麟果切開後，果肉白中帶透明，看起來與燕窩相似，故獲得「燕窩果」這個別名。

厄瓜多爾麒麟果的果釘較圓較鈍，沒哥倫比亞種那樣尖，而價格也相對便宜，日前在果欄只售$100三個。（鄧穎琪攝）

然而，早前在連登討論區見到有網友訴苦，自稱食完一個麒麟果之後，兩個鐘已經去了4次大便，如排洪般一發不可收拾，有「火燒後欄」的感覺！沒想到發帖後得到大批網友認同，紛紛表示：＂I know that feel, bro.＂而久不久都會有巴打於網上開Post發表類似遭遇，嚴重警告其他人說：「返工前咪食麒麟果！」並質疑究竟麒麟果是否跟瀉藥無異。不過另一邊廂有網友自言吃了一整個都沒通便之效，自以為找到救星的部份便秘者更對此大失所望，兩類人情況頗極端。「李早記」檔主對這個現象就輕描淡寫地謂：「個個人體質唔同，有人食完都係去唔到廁所。」

按圖睇網友食完麒麟果之後，哭笑不得的遭遇。

有網友曾表示，食完麒麟果後兩日共去了近30次大便，屙到幾乎脫水，最後要睇醫生和食止屙丸。

香港營養師學會認可營養師吳耀芬（Kathy）指麒麟果即是黃皮白肉種的火龍果，其主要成份跟一般火龍果大致相同，一樣含有維他命C、鉀、鎂、多酚和膳食纖維等，但兩者最大的分別在於「多酚」和「非水溶性纖維」，她解釋：「麒麟果含有更多抗氧化物多酚，有助身體對抗自由基的侵害，並能抗衰老和預防各種慢性疾病，例如心血管疾病與癌症等。」Kathy又提到，麒麟果所含的非水溶性纖維較一般火龍果多，更有助促進腸道蠕動，幫助排便。

麒麟果含有粗纖維，而它的果籽較一般火龍果大，促進腸道蠕動的能力較強，所以腸胃敏感的人容易肚瀉，但對排便困難的人士有很大幫助。 香港營養師學會認可營養師吳耀芬

麒麟果（右）是火龍果一種，惟它促進腸道蠕動的能力更強，故此通便效果也更為明顯。（GettyImages）

吳耀芬營養師為「家營營養中心」創辦人，本身是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師，以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身，平時亦有撰寫專欄文章。

若然不想似上述網民般屙個不停，究竟應該食幾多麒麟果？按下圖了解更多營養師對食用麒麟果的建議。