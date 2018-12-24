【派對小食食譜】煙肉車厘茄卷10分鐘做好　簡單到小朋友都煮到

撰文：鄧穎琪
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金菇肥牛卷、豚肉蘆筍卷……大家都吃得多，不知從何時開始出現了煙肉車厘茄卷，這組合看似不太搭，卻又出奇地夾，咬下去的時候車厘茄會「爆汁」，酸酸甜甜的鮮茄汁極度Juicy，再配上煙肉的油香，非常可口。煙肉車厘茄卷多數出現在串燒店、居酒屋，但要自己整真的是零難度，是記者煮過的菜式之中，難度接近最低最低的一款，連小朋友都可以煮得到！
攝影、攝錄：李賢華、王夕子
剪接：王夕子
近來加入了一些網上群組，跟網民互相交流和學習入廚心得，其中許多成員皆是為人父母者，正煩惱著為孩子的聖誕聯歡會準備甚麼小食。於是我便提出了「煙肉車厘茄卷」這個建議，寥寥幾句說完步驟，簡單到許多人都讚好。
今次拍片用上了迷你烤爐，深明並非每人家中都有這些器具，其實用平底鑊把煙肉車厘茄卷煎香都有同樣效果。車厘茄本身可以生食，所以煎的時候只要見到煙肉微微焦脆，基本上已經食得。如果不想一大串串燒般上桌，也有人會用牙籤取代竹籤，每支牙籤串著一件煙肉車厘茄卷，一班人開派對時隨手拿起一件放進口，相當方便，所以真的強烈建議大家在年末的聖誕、除夕大食會或任何派對上炮製這道小吃，遠比沒誠意的菠蘿腸仔滋味。
煙肉車厘茄卷食譜
健康小貼士：
車厘茄的營養價值較番茄高出3倍，它蘊含茄紅素，即天然的抗氧化劑，有效抗老和美顏，而茄紅素和油混合後更易釋放出來，提升人體吸收率。
相關食譜：
金菇肥牛卷食譜
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|食譜
|煙肉車厘茄卷（烤）
|材料
|煙肉片6片、車厘茄12粒、蒜鹽或孜然粉少許
|做法
|1.洗淨車厘茄，並抹乾水分。
|2.將每片煙肉切成兩份，捲起車厘茄，再用竹籤串起。
|3.把串燒放在烤爐或平底鑊上，用慢火燒至一面金黃色後，翻轉到另一邊再燒。
|4.在煙肉上灑上蒜鹽或孜然粉，即成！