【斑蘭椰絲球食譜】娘惹甜品簡單易做　香甜雪球似足糯米糍！

馬來西亞、印尼和新加坡常見娘惹糕點的蹤影，它們主要由糯米、椰漿、斑蘭汁、木薯粉及棕櫚糖（椰糖）等製成。 當中很著名的包括斑蘭椰絲球（斑蘭椰子球），質感像糯米糍般煙韌，味道香甜，糯米球外面鋪滿椰絲，像雪球一樣漂亮。 攝錄、攝影︰李賢華、馮嘉雯 剪接：李賢華

顏色鮮豔及香味濃烈的娘惹糕點，口感軟糯煙韌，種類繁多包括蒸、炸、焗，甜、鹹及辣等，依照不同顏色及口味，混入斑蘭、椰漿、椰絲、花生粉及椰糖等，比較為人認識的有拉椰糕（Lapis Pandan）、椰絲球（Onde onde）、椰絲卷（Kuih Lenggang）、蕉葉粟米椰汁糕（Kuih Pelita）、蕉葉糯米雞（Pulut Ayam）及香辣薯仔球（Cucur Badak）等。傳統椰絲球的做法將糯米糰包裹椰糖再揉成圓形，然後烚熟再沾上椰絲，綠色的麵糰因為使用了斑蘭汁液製成。此糕點稱為「Onde onde」，在馬來文的意思為丸子；印尼則稱為「Klepon」。雖然是馬來西亞和印尼人的傳統糕點，但在土生華人的傳統婚宴中，椰絲球是必備的甜點之一，意為團圓。

斑蘭椰絲球食譜

健康小貼士：

糯米及糯米粉對虛脾胃弱的人有較佳的補益作用，但糯米不易消化，老人及小孩不宜多吃。 椰糖（棕櫚糖）由棕櫚樹的花蜜熬煮而成，升糖指數是砂糖的三分之一，但小心食用，吃過量一樣會增加體重。

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