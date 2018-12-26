【肉碎扒玉子豆腐食譜】15分鐘極速拌飯料理！玉子豆腐不是豆腐！

質感像豆腐的玉子豆腐，煎香兩邊後與肉碎一併炒，一道用來拌飯的家常菜即成。煮這道菜近乎零難度，只要將兩款食材炒埋便可，簡易方便！ 攝影、剪接：李賢華

豆腐花款多 玉子豆腐只是雞蛋和清湯

傳統豆腐以滷水（氯化鎂）或食用石膏（硫酸鈣）凝固 。滷水令蛋白質凝固的速度快，少產。質地硬，別稱北豆腐。石膏凝固的豆腐，多產。豆腐含水量較高，口感柔軟易碎，別稱南豆腐。

玉子豆腐則以雞蛋和清湯混合後，倒在容器中蒸成，形狀和口感像豆腐而已，沒有大豆成分，所以並非豆腐。由於玉子豆腐本身由雞蛋做成，不建議再裹雞蛋煎或油炸，否則容易攝入過量油脂。

別誤會玉子豆腐是豆腐喔！

將玉子豆腐兩邊煎香，加入肉碎炒香，是家裡媽媽常做的簡易家常菜。只要先將豬肉以豉油和糖醃好，與玉子豆腐一併炒約10-15分鐘即成。其間沒有特別步驟，是道零技巧但拌飯一流的菜式！

只需要將玉子豆腐和肉碎炒香即成，可再加水關蓋令食材更入味。

肉碎扒玉子豆腐食譜

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