【肉碎扒玉子豆腐食譜】15分鐘極速拌飯料理！玉子豆腐不是豆腐！

撰文：唐家儀
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質感像豆腐的玉子豆腐，煎香兩邊後與肉碎一併炒，一道用來拌飯的家常菜即成。煮這道菜近乎零難度，只要將兩款食材炒埋便可，簡易方便！
攝影、剪接：李賢華
豆腐花款多 玉子豆腐只是雞蛋和清湯
傳統豆腐以滷水（氯化鎂）或食用石膏（硫酸鈣）凝固 。滷水令蛋白質凝固的速度快，少產。質地硬，別稱北豆腐。石膏凝固的豆腐，多產。豆腐含水量較高，口感柔軟易碎，別稱南豆腐。
玉子豆腐則以雞蛋和清湯混合後，倒在容器中蒸成，形狀和口感像豆腐而已，沒有大豆成分，所以並非豆腐。由於玉子豆腐本身由雞蛋做成，不建議再裹雞蛋煎或油炸，否則容易攝入過量油脂。
別誤會玉子豆腐是豆腐喔！
將玉子豆腐兩邊煎香，加入肉碎炒香，是家裡媽媽常做的簡易家常菜。只要先將豬肉以豉油和糖醃好，與玉子豆腐一併炒約10-15分鐘即成。其間沒有特別步驟，是道零技巧但拌飯一流的菜式！
只需要將玉子豆腐和肉碎炒香即成，可再加水關蓋令食材更入味。
肉碎扒玉子豆腐食譜
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|食譜
|肉碎扒玉子豆腐（炒）
|材料
|免治豬肉150g、玉子豆腐3條、蔥適量、水適量
|醃料
|生粉適量、醬油2茶匙、糖1/4茶匙
|調味
|醬油2湯匙、糖1湯匙
|做法
|1. 將醃料加入免治豬肉中，拌勻備用。
|2. 將玉子豆腐切片，沾上生粉偏用。
|3. 將醬油、糖拌勻成調味汁備用。
|4. 落油將鑊燒熱，將免治豬肉落鑊炒香約3分鐘。
|5. 將免治豬肉放上碟備用。
|6. 放玉子豆腐，並煎香兩邊約5分鐘。
|7. 落免治豬肉和調味汁，與玉子豆腐一拼炒香即成。