【減肥】趙薇仙女腰再現擺脫大媽look　4大飲食法一個月減26磅！

趙薇由「發福相」搖身一變回到身輕如燕的「小燕子」，最近在海南國際電影節中，趙薇一身黑紗紅腰帶，散發仙女氣息，纖瘦身型A4紙的腰肢，少女味「返晒嚟」！她自爆4大飲食法，用一個月減掉約26磅（12公斤），她是如何辦到的？

《中餐廳2》在J2播映中，由趙薇當店長，與舒淇、蘇有朋、王俊凱及白舉綱在法國科爾馬小鎮經營全新中餐廳。《中餐廳1》有黃曉明及周冬雨等紅星參與，看來類似韓國的綜藝真人騷《尹食堂》，不過《中餐廳》的明星位位臉熟，尤其是趙薇令人印象深刻。《還珠格格》濃眉大眼、《畫皮》氣質非凡，生完女兒，當了生意人後，身型愈見膨脹，記得當時一身紅衣晚裝的趙薇，樣子雖美但身材不復當年，手臂及腰間贅肉嚴重出賣了她，發福大媽look令人目定口呆。不過2018年12月，趙薇在個人微博上載參加海南國際電影節的造型照，一襲黑紗晚裝配紅色絲絨腰帶，宛如仙女漂亮，回復昔日少女味。其實近數月已聽聞趙薇為了上鏡更美，十分積極減肥，在《中餐廳2》中已經以瘦示人，她向媒體自爆瘦身的前提：「管住嘴少吃點唄！和工作人員彼此監督、互相鼓勵，憑著毅力堅持下來。」

（圖片：趙薇微博）

按圖有4月至12月期間，趙薇上載個人微博的美拍，可對照今年初她的「發福樣」與後半年的她，真的是判若兩人：

+ 10 + 9 + 8

說到做到！趙薇用1個月減掉約26磅（12公斤），我自己也得用上3個月減26磅，趙薇究竟吃甚麼由人間大媽折返成天堂仙女？



趙薇減磅4招飲食法則，按圖參考吧：