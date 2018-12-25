【聖誕2018】為何日本人聖誕必食炸雞？除了炸雞還要吃草莓蛋糕！

今天是聖誕節，每逢節日或者都想「食豪啲」，尤其是情人節、聖誕節這些帶有浪漫色彩的節慶，說白了就是商家將小市民「劏到一頸血」的日子。大家可能會跟親朋好友開派對、食聖誕大餐，根據個人經驗，這些到會小食不外乎是炸物、肉醬意粉、啫喱糖等，而且送到來都已經冷冰冰，吃了這麼多年，有時難免覺得很頹。不過卻有一個國家，每年聖誕節都為炸雞而風靡，即使早一個月預訂也在所不惜，務求要吃到炸雞派對桶，沒錯，就是日本啦！對於這個早已植根於日本人心中的「習俗」因何而生，連當地人都眾說紛紜，反正「不要問，只要吃」就是了！

每年11月開始，日本肯德基（KFC）都會推出聖誕限定的炸雞桶，吸引大批當地人預訂，據說每年聖誕，有360萬個日本家庭都必定會食該店的炸雞！店內或官網會列出不同日子和時段的預約情況，無法預約的朋友可以即日Walk in，但不僅有機會已售罄，即使有的話都隨時要排隊幾小時。日本籍的台灣藝人夢多就曾在綜藝節目講過：「大約11月就要預訂，即使你已預約都可能要等一個小時，購買限定版的話更要從早上6點開始排隊。」有人若食不到KFC但又想吃炸雞的話，LAWSON便利店會是其中一個後備選擇。

聖誕節時日本KFC門外大排長龍的盛況。（圖片來源：KFC Japan）

聖誕節幾天，預約非常爆滿，難怪被說是「一雞難求」！（YouTube截圖：GouNoShima豪の島）

買得到KFC的人就像得到「幸運之神」眷顧一樣，紛紛與炸雞甚至是肯德基「上校」合照，放上社交網炫耀。

按圖睇更多日本人開心Share今年吃KFC大餐的照片！

究竟日本KFC吃些甚麼？何以令日本人如此著迷？

最基本的聖誕限定桶餐有4件原味炸雞、5件炸雞柳、1客聖誕沙律以及1個朱古力蛋糕，另附送聖誕版碟子1隻，總售價為‎¥4100（約港幣$290。（KFC Japan）

價格較高的套餐售‎¥5100（約港幣$361），沙律升級為豪華版，另外有五穀味燒雞髀，而蛋糕則改成莓果味的Tiramisu。（KFC Japan）

其實聖誕套餐除了多個蛋糕之外，炸雞等食物跟平日套餐都差不多，當然你也可以加配其他小食桶，甚至加‎¥5880（約港幣$416）換一隻完整的五穀味燒雞。聖誕派對桶最特別就在於聖誕碟子，有網友在Instagram分享自己儲起的碟子，他由2011年開始收碟聖誕碟，至今每年都堅持，而碟子上更寫上該年年份，別具意義。一向貼心的日本人，更會為每位客人送上手寫的心意卡。

居於沖繩的台灣YouTuber「GouNoShima豪の島」去年聖誕訂了一個派對桶餐跟朋友分享，其實儘管食炸雞成了日本人的傳統，偏偏許多人都說日本KFC不怎麼樣，難以媲美台灣鹽酥雞。他們指雞塊雪味很重，炸雞皮薄，但吃後卻是：「不予置評。」「皮沒有很脆，而且很油，台灣隨便一間炸雞店都比它厲害。」「可以吃得出來油很久沒換了，這比較像是吃氣氛，吃美食的話就真的不要選這間，還不如台灣國小的營養午餐。」不過他們對朱古力蛋糕的評價就很高！

左邊那位朋友吃完KFC炸雞後，面有難色，覺得10分內只值3-4分。（YouTube截圖：GouNoShima豪の島）

日本販售炸雞的快餐店很多，為何民眾偏偏獨愛KFC，不是吃摩斯漢堡？不是麥當勞？也不是Lotteria？關於這個習俗有許多講法，看過一個街訪，日本女高中生直言是被餐廳的廣告深深吸引住，更驚嘆謂：「我還以為全世界人過聖誕都會食KFC！」第二個原因，是50年前基督教在日本並不普及，當時有一間幼稚園的師長想訂肯德基為小孩慶祝聖誕，他們提出了特別要求，希望店長能夠扮成聖誕老人送貨，給小孩帶來驚喜。自此越來越多學校仿效，肯德基索性推出聖誕特別套餐，逐漸成為傳統。

至於另外兩個原因及最多人認同的講法，原來跟一個男人有關。請按下圖：

另一種日本聖誕節代表食物——士多啤梨忌廉蛋糕

除了吃炸雞之外，日本人過聖誕的其中一個飲食文化，就是吃「士多啤梨忌廉蛋糕」！牛奶妹和牛奶仔大家都聽過了吧？它們所屬的「不二家」受西方文化影響，在忌廉蛋糕加上士多啤梨，紅、白色讓人聯想到聖誕老人的身影，充滿聖誕氣氛。傳聞中日本的聖誕蛋糕在20年代由甜品店「不二家」所創，打著首個「聖誕蛋糕」的旗號面世，長年都大受歡迎，吸引其他同業仿效，爭相推出聖誕蛋糕。

除了炸雞，Kosuke也提到日本人在聖誕必吃士多啤梨蛋糕！（YouTube：Kosuke TV）

按下圖睇2018年日本「不二家」於聖誕節推出的產品。

不二家今年的士多啤梨聖誕蛋糕款式，分3個大小，價格由‎¥2500至‎¥4600（約港幣$177至$325）不等。（圖片來源：不二家）

另外，不二家也曾在聖誕節前夕推出蛋糕放題，付$120即可於60分鐘內任食蛋糕甜品，讓你盡享琳瑯滿目的蛋糕，不用心大心細，一看見蛋糕櫃已經非常滿足！