【入廚貼士】乾枝竹浸泡6大竅門　半小時速成比平日快幾倍！

一鍋熱騰騰的枝竹羊腩煲最適合大家在冬天時候圍爐取暖，當中的枝竹盡吸汁料精華，非常入味可口。 要泡發枝竹，一般要等上兩三小時才全被泡發，不過小小竅門可將時間縮短至半小時，方便又高效。 攝影：尹嘉蔚

上次講過泡乾冬菇四妙招：【入廚貼士】泡冬菇3分鐘全泡發 4大妙招留鮮味保營養，今次分享泡乾枝竹的快速方法。乾枝竹與乾腐竹的分別在於形狀，條狀的乾枝竹被重重摺疊，要用上很長的時間才被泡開。要有效率一點泡開乾枝竹，可參考泡乾冬菇的方法，兩者近乎異曲同工。平常淨用清水泡乾枝竹約花兩、三小時，但以下的方法只需30分鐘而已，時間省了七、八成之多。

按圖學「快速泡乾枝竹」及詳細步驟：

平常淨用清水泡乾枝竹約用上兩、三小時，但以下的方法需要30分鐘而已，時間省了七、八成之多。去圖繼續了解：

+ 9 + 8 + 7

以上是泡乾枝竹的捷徑，至於乾腐竹比乾枝竹更易泡開。琳瑯滿目的豆品，常見有腐皮、腐竹及枝竹，它們有何分別？

腐皮是一大塊的質地柔軟透薄，好像包裝紙一樣可包裹材料做菜及點心，它是豆漿煮開後，上面的一層薄膜被挑起晾乾。

​腐竹及枝竹，兩者均由腐皮製成，只是形狀上不同。

腐竹是塊狀，口感軟腍滑溜；枝竹是條狀，較有嚼勁及易吸醬汁。

​再細分下，腐竹及枝竹皆有鮮貨及乾貨：

鮮腐竹用來炒菜或用上湯浸，特點不易溶化；乾腐竹用來煲糖水，特點易滾爛，豆味較淡不搶糖水甜味。鮮枝竹可用作涼拌菜及火鍋配料；乾枝竹（經過烘烤）可以熬湯、熬汁及燜煮。

按圖明白更多腐皮、腐竹及枝竹的分別：