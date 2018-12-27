【大埔掃街】街坊推薦隱秘街道搵食！另8吋熱狗、40年老牌燒賣...

大埔一直是新界東的掃街好去處，由大埔墟站開始，到廣福道、大明里、大埔市中心甚至遠至太和附近的紅橋，都有大的小的食肆，而且大部分價錢都相當親民。一講到大埔和掃街，或許大家最先想到的都是最出名的「三多炸髀」或「華輝蘋果批」，這些實在太多人介紹過了，今次就推薦一些大埔街坊推介的掃街熱點！ 攝影：鄧穎琪

記者往大埔跑了幾趟，又問過街坊意見，綜合出5個掃街必去的地方，全部都是小店，當中最讓人驚喜的就是「富善街」，這個墟市除了菜檔海味檔，原來還有許多美食，懷舊小食、甜品、奶茶等都有，而且區內人都未必知道，夠晒隱秘！食飽飽之後，真的覺得大埔人好幸福！

（1）高山粉果燒賣——40年冬菇亭「燒賣佬」強勢回歸，只靠粉果、燒賣都大排長龍！

本來是廣福邨冬菇亭小店的「燒賣佬」，因領展翻新工程而慘遭逼遷，許多老店因而結業，令街坊依依不捨。事隔一年，「燒賣佬」終於回歸廣福邨，以「高山粉果燒賣」之名在今個月重新出發，開業首日已有大批街坊排隊幫襯！幫襯那天我還在廣福邨內「盲摸摸」，向保安員查詢街市方向時，她即問我：「係咪食燒賣呀？」足見許多人慕名而來，而最搞笑的是，當我食完準備走人時，已見到該位保安姐姐自己都排埋一份。

其實「高山」餐牌只得兩樣招牌小食，就如店名所寫一樣，粉果和燒賣，獨沽兩味已成功留住大埔街坊的胃！老闆賣燒賣粉果已經四十多年，燒賣由鯊魚肉等人手打成，而粉果則有粉葛、豬肉和芹菜餡，順帶一提，其辣椒油只消幾滴已經好辣，嗜辣的朋友一定要加。

這間店只賣蒸燒賣和粉果，卻吸引街坊大排長龍，之前短暫結業時，街坊更大呻不捨。當一眾大埔友知道店主「燒賣佬」覓得新舖後，更興奮得自發宣傳，一傳十、十傳百。

高山粉果燒賣

地址：大埔寶湖道28號廣福商場廣福街市44號舖（電梯按B2）

電話：從缺

（2）富善街——街坊推薦隱秘街市，必試栗子、話梅雪糕，樽仔奶茶

富善街是區內一位街坊推薦我必定要去的，它大約在林村河旁邊，人稱「紅橋」的廣福橋附近，富善街很短，全長僅150米左右，街道兩旁都是街市小檔攤，中間有一座文武廟，門前寫著「永佑太和」。除了蔬菜、海味和各種乾貨濕貨外，其中幾間小食店也極富特色，區外人未必知道。只是短短一條街，就有栗子雪糕、低糖砵仔糕、馬仔、花生糖和樽仔奶茶等。

富善街就是這樣的一條街道，你可以稱它為墟市或街市，兩旁都是乾貨、濕貨等，亦有很多人在這裡買餸。

栗子雪糕 $25 | 雪糕裡加入了鮮炒栗子粒粒，咬下去栗味香濃，而且相當有咬口。

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樽仔奶茶 $9 | 雖然「好創意」是烘焙用品店，但店主也有發售茶葉，還會自行以不同茶葉組合成「拼茶」。這奶茶正是由7種拼茶茶葉所沖成，茶味比奶味更突出。

皇甘栗鮮炒乾果專門店

地址：大埔富善街39-41號地下

電話：2638 2788

好創意烘焙材料公司

地址：大埔富善街1號B地下

電話：從缺

（3）滑嘟嘟——即叫即做爆餡客家糍粑、滑溜石磨芝麻糊

原本在廣福道街角的「滑嘟嘟」以「客家糍粑」作為最強賣點，街坊即使要立食都不怕，可惜樹大招風，業主見小店生意好立即大幅加租，使滑嘟嘟要跟各位街坊講拜拜。幸好這次一別只是個幾月，滑嘟嘟在今年中進駐大埔墟街市及熟食中心，有冷氣、有座位，重點是仍然在同一區內，熟客們不用跨區幫襯！這家店最出名是客家糍耙，本身是客家人的老闆娘Bonnie直言糍粑跟糯米糍一樣，而這個餡料是即叫即包的花生芝麻餡；另外也有超滑的石磨芝麻糊，配料方面還可添加自家製手工芋圓。

「滑嘟嘟」店主Bonnie所售賣的客家糍粑都是即叫即製，一邊「落柯打」，一邊見到她站在一旁包糯米糍。問到她一天賣得到幾多粒，她說自己沒刻意數算，賣完就收工。

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滑嘟嘟

地址：大埔墟街市及熟食中心2樓CFS29號舖

電話：9172 9433

BullDog HotDog——多國Fusion 8吋巨型熱狗，凌晨都有得食

今年暑假開舖的熱狗店BullDog HotDog，其新簇簇又色彩鮮明的門牌在廣福道眾多舊店中有如鶴立雞群般，相當突出。熱狗最基本就是一條腸再配上番茄或黃芥辣醬，但BullDog的熱狗有多達10種口味，日、韓、德、美都有，例如：日式鰻魚熱狗、韓式泡菜腩肉熱狗等。除了可以加錢配薯角套餐之外，也能預訂6人或12人套餐，除開每人只是$55有找，最啱一班人開Party！它的熱狗非常大份，長達8吋的手工麵包全部都新鮮烘起，又脆又熱，餡料也是非常豐富，當正餐食都夠飽肚。另外，BullDog營業時間去到凌晨12點，就算是宵夜都一樣OK。

黑糖蘋果手撕豬熱狗 $48 | 不是人人都愛以水果入饌，然而甜甜的黑糖、酸酸的肉桂蘋果醬卻與手撕豬肉相配。

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Bulldog HotDog

地址：大埔廣福道60-62號地下C舖

電話：2608 2523

雞蛋仔專門店——由細食到大的格仔餅，失傳冷糕此中尋！

屹立昌運中心16年的這間小店，是大埔區內學生由細食到大的集體回憶。除了多種口味的雞蛋仔和格仔餅之外，這間店最特別是售賣幾近失傳的懷舊食品「冷糕」。「冷」讀音為打冷的「冷」，跟打冷一樣同是潮州產物，邊位如一個「兜」那樣鬆脆，包覆著牛油、砂糖、花生碎和椰絲，再對摺起來，像極夾餅那樣，卻多了一份外脆內軟的口感。

冷糕形狀有點像「彼德包」，其實是夾餅之類的食品，有牛油、砂糖、花生碎和椰絲作餡粒，雖然是「糕」，在鬆軟的內層外，卻是帶脆口的。

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雞蛋仔專門店

地址：大埔安慈路4號昌運中心地下

電話：從缺