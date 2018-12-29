【減肥】番薯5種吃法更有利瘦身　不用辛苦節食不難跟！

節日時大吃大喝，放縱過後，是時候關注自己體型，管理一下自己的體重。 番薯四季可吃，尤其在冬天時吃更感溫暖。番薯是高纖的食物，有助排便減肥，原來有兩種吃法使「番薯減肥法」更有效。

番薯能減肥因為它含有均衡的營養，如維他命A、B、C，纖維及鉀、鐵等多種礦物質，其中高纖維對腸道蠕動有良好的刺激作用，促進排泄。另外，番薯是低熱量、低脂又飽腹的食物，每100克番薯含脂肪0.2克，大概是大米的1/4，熱量只有大米的1/3。由於番薯的纖維結構在腸道內無法被吸收，有阻撓糖類變為脂肪的特殊功能。日本管理營養士二宮真樹，在日本健康節目中也指出，切番薯時流出的白色黏液，當中包含了能夠整腸及活化腸胃蠕動的藥喇叭苷（jalapin），再加上豐富的膳食纖維，助消化及加速體內老廢物質或毒素排出。

按圖參考5種番薯吃法更有利減肥及注意事項：

番薯是低熱量、低脂又飽腹的食物，去圖參考兩種番薯吃法更有利減肥及需注意的事項：（VCG）

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鄭秀文借紫番薯減肥

因為番薯是高纖食物，不論是紫番薯或黃番薯，鄭秀文曾吃紫番薯修身減肥，助排宿便令體重減輕，紫番薯的熱量不高，飽肚亦可平穩血糖，每100克紫番薯約有85千卡和4克糖。Sammi曾在IG貼文，說紫番薯是好的Keep Fit聖品︰「基本上，我極愛食紫薯。日日食，尤其早餐。紫薯絕對是keep fit聖品。#紫薯控。」

參考資料：

華人健康網／早安健康／健康新視界