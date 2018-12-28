【麒麟果】寒涼甜度高小心食用　濕疹難癒寒濕體質易招腹瀉　

營養師說麒麟果有多好，中醫又怎樣評價麒麟果？有寒濕體質的人，吃麒麟果容易引起肚痛腹瀉。 同時，麒麟果甜度高，容易引起生「濕」，有機會令濕疹症狀更難痊癒！

麒麟果，有「燕窩果」之稱，營養師說它有豐富的維他命C可消除傷害皮膚細胞的氧自由基，有助美白皮膚和抗氧化。麒麟果同時是「便秘剋星」，但多吃會肚瀉，它所含的非水溶性纖維有助促進腸道蠕動，幫助排便。在中醫角度，醫師怎樣評價麒麟果？於是我們請教了楊恩劍寧中醫師：

「中醫典籍沒有記載這水果，但從它的功效可以推敲麒麟果屬於寒濕的食物，味甘，性寒涼，有潤腸通便、利水消腫的功效，對於實熱體質，容易因熱邪而導致的便秘有良好的功效。相反，有寒濕體質的人，便容易肚痛腹瀉。」

楊醫師補充說：「另外要注意麒麟果甜度高，容易引起生『濕』，有機會令濕疹症狀更難癒。濕是體內的水液代謝出現問題，而衍生出來的病理產物。假如脾胃、肺、膀胱、腎、小腸等出現問題，濕便會形成。甘（甜）入脾，過多甘味易影響脾臟功能，如果體內水道系統出了問題，吃水果過量或會加重皮膚疾病。此外，引起皮膚問題的原因也源於血虛、鬱熱及風燥，濕疹患者的體質是多樣化的，可屬濕熱，但寒濕、少陽鬱熱、虛寒、實寒等也可引起濕疹，不同的體質要配合不同性質的食物，如有任何疑問應查詢專業人士。想對症下藥要先了解自己的體質。」

麒麟果的甜度高，容易引起生「濕」，有機會令濕疹症狀更難癒。（GettyImages）

按圖了解各類水果在中醫上的屬性：