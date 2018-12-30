【食物安全】壽司對人體8大壞處！水銀毒、李斯特菌、生蟲…

壽司這種日本美食，長年都總是那麼受歡迎，海膽、三文魚、吞拿魚、甜蝦……想想都興奮！比起其他油炸或重味精的食品，壽司看來較輕怡健康，不過相信大家都聽過食魚生可能會有蟲、有菌等，瀏覽完國外健康網站《HEALTH&HUMAN》所列出食壽司和刺身對人體的8大害處，再看香港衛生防護中心和食物安全中心的報告後，實在開始猶豫是否應該再食壽司……

不時聽聞有人食完未經妥善處理和貯存的刺身後，感染沙門氏菌等，其實食魚生真的很危險，更難以明白為何有人會勇於去吃那些一看已知不新鮮的廉價壽司。記者明白美食當前實在難以忍口，若真的要食壽司，也請幫襯信譽良好的食肆，因為屙嘔肚痛都算事小，嚴重者隨時會有腦膜炎或敗血病，對於孕婦、小孩或免疫系統受損人士，食壽司都分分鐘會致命！

（1）高糖

有人做握壽司的時候會在醋裡落糖，每一杯米就有大約一湯匙糖，再加上米飯本身的糖份，就甜上加甜。此外，大家吃壽司都會蘸芥末，但原來不少餐廳會以染色的「辣根」（Horseradish）來取代芥末，辣根同樣有刺激辛辣的味道，較常用於西餐。由於辣根本身顏色偏白，因此要加色素調味，而當中的黃色5號色素被指含有致癌物質。

（2）水銀中毒

壽司常見的刺身魚如吞拿魚、藍鰭吞拿魚、油甘魚、劍魚、金目鯛，以及龍蝦與鱸魚等，都含濃度不低的水銀。據衛生防護中心資料顯示，魚類生存時間越長，以及處於食物鏈位置越高的話，累積的水銀也較多。水銀是工業污染的副產品，當魚被水銀污染後，你也會因為食魚而吸收到水銀，食得越多，也自然吸得越多，即使把海魚煮熟也不能解決這個問題。

衛生防護中心資料又指出，儘管沒有因直接進食魚類後引致水銀中毒的個案，不過接觸過多水銀會對神經系統造成不良影響，尤其是正在發育的腦部，故孕婦、幼童及哺乳期的婦女應避免進食高水銀含量的捕獵性魚類。

壽司雖然滋味，但不新鮮或處理不當的壽司，真的一件都不要吃！（iStock）

（3）人造毒素

縱使近年環保組織屢次提倡愛護海洋訊息，但仍有許多人視大海為大型垃圾桶，傾倒各種垃圾和污染物。當我們吞下這些魚，最後自然自食其果！珊瑚魚最容易感染雪卡毒，雪卡毒素多積聚於魚的頭部、魚皮、內臟和生殖器官，而且不論高溫或低溫都不能將它消除，儘管珊瑚魚不是做壽司的最熱門魚類，但仍值得留意。

引用食物安全中心報告：「居於珊瑚礁的食草魚類首先吃下有毒的海洋浮游生物，然後體型較大的食肉魚類吃下這些含有毒素的魚類，毒素於是在食物鏈中不斷累積。」患者最初腸胃或神經系統不適、屙嘔肚痛等，一般只會持續數天，而口部及四肢刺痛、皮膚發癢、溫度認知有變、疲倦、肌肉及關節疼痛等症狀會隨後出現，並持續較長時間，有時會長達數年。情況嚴重者可能出現低血壓、心跳過緩、呼吸困難及停頓，但死亡個案則較少見。