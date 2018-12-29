【元朗‧美食嘉年華】流浮山生蠔鷓鴣雀炸油池　鄉郊特產大晒冷！

元朗廈村鄉鄧氏宗祠外本來寂靜的空地，這幾晚變得非常熱鬧，因第四屆廈村鄉文化美食嘉年華正在舉行，有逾60個美食攤位和十多個手工藝檔，由早上10時至晚上10時守候大家，每日下午5時還有不同主題的酒慶節目、歌舞表演、除夕倒數，由2018玩到元旦2019！ 攝影：方曉龍

別以為這些美食檔都是千篇一律，魚蛋燒賣香腸帶子，為迎合地道的鄉郊美食文化，不僅有元朗流浮山的生蠔、自家農場鷓鴣雀、炸油池，還有特色美食，如泰國西角腸、正宗新會大紅皮、有機梅花棗、有機黃鐘棗、陳年鹽味老冬薑、德國傳統香料酒……連「盆菜精髓」都有！

按圖看清場內有什麼特色美食，即買即吃：

現場不少售酒攤檔，還有即調的cocktail和沒酒精的mocktail。

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按圖看還有什麼秘製特產買回家做手信：

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開幕的第一晚，竟然看見夏韶聲（Danny Summer），原來他是廈村鄉居民，他特意前來打氣，支持本地年輕人創意藝術，還吃了正宗酸辣粉、鹽烤豬肋條、蠔餅等。

廈村鄉文化美食嘉年華第一晚開幕，作為廈村鄉居民的夏韶聲也來支持。

這裡除了有嘢食有嘢買，還有不少遊戲攤位和每天不同的主題活動和節目表演，全民造星的OT謝家俊會於30、31日來做歌唱嘉賓。每日5時有精選酒慶節目，務求令大家食得開心過癮！29日更有街舞比賽由早上11時battle到晚上8時30分。

第4屆元朗廈村鄉文化美食嘉年華

日期：即日至2019年1月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：元朗屏路廈村鄉鄧氏宗祠（外空地）

免費入場

活動：

每天不同主題，清酒特色（29/12）、點止啤酒競飲咁簡單（30/12）、金刀劈香檳（31/12）、幸運雞尾酒調配（1/1/2019）

街舞比賽

日期：12月29日（星期六）

時間：上午11時至下午8時30分

地點：廈村鄉鄧氏宗祠