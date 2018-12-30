【健康湯水食譜】蓮藕章魚綠豆湯補氣益血　最適合容易熱氣人士

明天便是2018年的最後一天了，不知道大家完成了多少目標，但也希望來年所有事情都會變得更好更順利。送舊迎新，今次煲的是人人都飲過的「蓮藕章魚綠豆湯」，這個湯料的組合常見得很，就連茶餐廳例湯有時都會是它，你又知道其功效嗎？中醫指它能補氣益血，而記者就希望取其諧音，藉住這個「蓮藕」湯祝大家「年有」，「年年都有」！ 攝影：鄧穎琪

蓮藕章魚綠豆湯，小時候就開始飲了，這個時期的蓮藕吃起來也比較粉，也有人說粗短、外形飽滿的藕節口感較佳。有人會很有心思地將綠豆塞進蓮藕片的通氣孔裡，不純粹為了美觀，而是避免煲湯時因綠豆令到太多氣泡浮面。別看輕小小的一顆綠豆，它可是十分有益，本身的蛋白質、鐵質和鈣質等都比雞肉等更多，其膳食纖維更能降低人體對脂肪和膽固醇吸收。

從小覺得這個湯好飲，原來它也是個有益而且沁人脾胃的滋補湯水，註冊中醫師邱穎琳就指「蓮藕章魚綠豆湯」有補益氣血、滋陰潤膚之效，對身體相當有益。

蓮藕章魚綠豆湯食譜

這個湯補益氣血，適合氣血不足、脾胃虛弱又容易熱氣的人飲用。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議。

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