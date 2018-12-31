【減肥陷阱】經期前狂食豆腐1周可瘦11磅？營養師不建議因為...

豆腐在許多人心目中一直是健康低脂食品之選，早前網上就流傳出豆腐減肥法，指韓國女神宋慧喬晚餐只吃豆腐來維持纖瘦身材，另外日本纖體女王藤井香江等，更被指因為在經期前狂食豆腐而在1星期減去5公斤！究竟豆腐減肥法是否行得通？香港營養師學會認可營養師吳耀芬（Kathy）說：「這種減肥法容易反彈！」

宋慧喬主演的韓劇《男朋友》正在熱播中，15歲出道的喬妹身型一直不是典型的纖瘦類型，更有微胖女神之稱。不過在新劇中她似乎比之前瘦，有指喬妹是靠「豆腐」來減肥，早、午餐減少吃高熱量食物，而且只吃8分飽；晚餐時段就光吃豆腐，其餘通通都不吃，更會禁止自己於晚上6點後進食。

按圖睇宋慧喬多年來的身形變化：

宋慧喬去年來香港出席活動，腰肢明顯圓潤。（資料圖片）

如此看來，豆腐似乎對減肥相當有益，曾經出書教人減肥的日本減肥教主藤井香江，更表示自己其中一個瘦身妙方，就是在經期前狂食豆腐，結果竟然可以在1星期減去11磅，非常誇張！藤井香江自言生理期前食慾增加又易水腫，進食含「大豆異黃酮」的豆腐能夠平衡女性荷爾蒙，而且夠飽肚。記者就「豆腐減肥法」諮詢營養師吳耀芬（Kathy）意見，她解釋這種減肥法純以節食為主，並不建議。

藤井香江有「減肥女王」的稱號，曾出書分享自己的減肥心得，包括蔬菜果汁減肥法等。（Pinterest）

以上兩個減肥法是節食的減肥方法，令身體的能量攝取少於所消耗的，從而有減肥效果，與大豆異黃酮無關。而實際上減去的大部分屬於水分和肌肉，因此有「一星期減去5公斤」的體重大跌效果，但會令身體新陳代謝減慢，容易反彈。 香港營養師學會認可營養師吳耀芬

究竟甚麼是豆腐中的「大豆異黃酮」？Kathy說：「大豆異黃酮是植物雌激素，有類似人體雌激素的作用，有助保留體內鈣質並預防骨質疏鬆，亦可降低血管中壞的膽固醇，維持心臟健康。」她坦言豆腐本身是高蛋白低脂的食品，確實有益，而硬豆腐之類的黃豆製品如，因在製作過程中使用了硫酸鈣（石灰水），令鈣質含量大大上升，同時當中的鎂質亦有助維持骨骼健康。

Kathy建議有意用豆腐減肥的朋友，可以滾雜菜豆腐湯粉絲當正餐食，平衡營養。請參考以下由Kathy提供的食譜，記者親自烹調過，步驟十分簡單，不加調味的話，整鍋湯只有些少番茄的酸味，所以還是加了點鹽。由於粉絲、大白菜等分別有嚼頭和爽口，所以吃起來的感覺實在比光吃豆腐豐富太多了！

雜菜豆腐湯粉絲食譜

縱然豆腐有益，但如果像藤井香江那樣不斷狂吃豆腐，也會有反效果。請按下圖睇營養師對進食豆腐的建議和注意事項。

整體而言，純粹節食是治標不治本的方式，相信喬妹之所以維持到美好身段，除了食用豆腐之外，也有多喝水、戒零食和多吃水果等。Kathy強調健康的減肥方法必須以均衡飲食為基礎，實行低脂高纖的飲食模式，減少不必要的雜食和有糖飲料，才是最有效又持久的修身方式。