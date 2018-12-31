【2018過江龍食店】30間話題店！台茶、麻辣鍋、漢堡、鰻魚飯...

回顧2018年，有不少過江龍食店攻港，近至台灣的手搖飲品店，遠至美國的漢堡快餐店，在港百花齊放。當各位一收到消息新食店來港，就準備就緒去排隊試食，並願意投放數小時試食心頭好，耐力驚人。到底何方食店擁有如此魅力，吸引各位潮聖呢，立刻為你數數2018人氣過江龍食店！

台式飲品店

數到過江龍，不得不提台式飲品店，原來今年已經有超過15個品牌攻港，並開下超過30間分店，單是銅鑼灣都有超過5間。最人氣飲品莫過於黑糖珍珠鮮奶，其珍珠香甜Q彈，店家又會以黑糖，在杯內畫下虎紋，讓飲品外觀非常「IGable」，難怪令一眾相機食先的朋友們，不惜花上數小時，都要買下這杯飲品。

你飲過幾多杯？按圖睇本年度過江龍台式飲品店！

1. 老虎堂虎紋黑糖波霸鮮奶日賣千五杯｜店舖於台中起家，上年11月份才開設第一家店，今年已經進軍香港，開設第一間海外分店。由本年六月開幕至今，人龍有增無減，買一杯手搖台茶平均要花上2個小時排隊，將港人排隊耐力發揮到極致。｜老虎堂地址：銅鑼灣渣甸街36號地下3號舖(資料圖片)

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日本過江龍！鰻魚飯、壽司店通通有

港人熱愛日本菜不容置疑，今年有CP值高的鰻魚飯店、壽司店、甜品店登港。過江龍店位於人流超旺區域，又是考驗排隊耐性的時候。

你食過幾多間？日本過江龍店詳情！

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麻辣火鍋

港人一年四季都可以打邊爐，近年除了台式養生鍋盛行，麻辣火鍋也是大家熱愛的鍋物。自上年內地人氣火鍋店「海底撈」登陸香港之後，揭起了一股麻辣火鍋熱潮，重慶火鍋店相繼到場，湯底表層浮著紅彤彤的辣油，未滾起已令人頭皮發麻，一滾起更是嗆鼻，不過如此麻辣嗆喉，正是川式麻辣的真諦。

按圖睇麻辣火鍋詳情！

20. 記得為自己留條後路，點鴛鴦鍋，一邊辣，一邊不辣，萬一太辣也可以用另一邊湯底繼續吃火鍋。(資料圖片)

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美國漢堡包快餐店

大大份，啖啖肉的美式漢堡，今年有兩間來自美國的店登港。漢堡Juicy肉厚，芝士在口中融化，就算價位唔平，都成功令不少人潮聖。

按圖睇美國漢堡包快餐店詳情！

23. 美國超人氣漢堡包店 Five Guys 主打漢堡、熱狗，在美國有超過30年歷史，是美國華盛頓城區漢堡包人氣店其中之一，奧巴馬、Justin Bieber都有去食。其雙層煙肉芝士漢堡漢堡包，用新鮮免治牛肉製作，充滿肉汁，每份漢堡大過女生拳頭，是外國人吃的大小，份量十足，漢堡包迷要去潮拜。(資料圖片)｜Five Guys地址：灣仔莊士敦道60號地下

24. Shake Shack同樣主打漢堡包，享有「紐約第一漢堡」美譽，ifc店開業後半年，店方再在港島區擴大版圖，進駐太古廣場。Shack Stack既有大啡菇漢堡，又有安格斯牛肉漢堡。香港店更限定Milk Tea Shake，是為港人特設的雪糕口味。｜Shake Shack地址：金鐘金鐘道88號太古廣場1樓105A號舖(官方圖片)

相機食先甜品店

甜品這回事，可以為一餐飯完美作結，如甜品擁有誘人的賣相就更加分。今年都有不少甜品店過江龍，有近年非常流行的梳乎厘班戟、造型精緻的小蛋糕等，讓你生活苦中可擁有一點甜。

按圖睇相機食先甜品店詳情！

國際級西餐廳

除了日、韓、台菜，別忘了也有西餐廳到港，例如Gordon Ramsay新開親民價西餐，也有秘魯利馬餐廳。

按圖睇過江龍西餐廳詳情！