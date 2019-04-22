【美顏花茶】4款花茶擊退黑眼圈！派對過後殘樣急救法

四日復活節假期與朋友狂歡，玩通頂過後樣都殘埋點算好？中醫教路4款菊花茶飲，清熱明目，美顏補血氣，令人精神爽利，踢走黑眼圈！ 圖片來源：資料圖片

睡眠不足形成黑眼圈

因為睡眠不足而形成的黑眼圈為黑色，同時雙目乾澀、面色偏灰黑，伴隨頭暈耳鳴、腰膝痠軟。若果吃太多生冷食物或缺乏運動，都會形成黑眼圈，其顏色偏青黑色。

睡眠不足、吃太多生冷食物或缺乏運動，都會形成黑眼圈。(gettyimages)

野菊清熱解毒強 白菊治肝熱暈眩

菊花種類很多，常見的有白菊花和野菊花，以中藥的角度來說，屬於兩個不同的藥品，野菊花的清熱效果較強，治療熱盛的皮膚暗瘡、咽喉疼痛較佳，所以清熱解毒多用野菊花。而白菊花則有助治療肝熱的眼睛患疾、頭痛暈眩，如想擊退黑眼圈可選用白菊。

菊花種類很多，常見的有白菊花和野菊花。(gettyimages)

1. 明目清肝！菊花茉莉花茶

註冊中醫師鄧思敏指出：「菊花茉莉花茶清肝明目，特別適合經常捱夜致肝熱人士，如果捱夜導致肝火盛，出現的痘痘、眼乾、心煩易怒等症狀都可改善。」

按圖睇「菊花茉莉花茶」功效！

菊花茉莉花清肝茶，清熱明目。(資料圖片)

材料：菊花4至5朵、茉莉花茶葉（香片）適量或茶包1個 做法：將材料放進杯內，加入適量沸水焗5分鐘便可，可以重複沖泡，每星期可飲兩至三次。

2. 眼晴乾澀人士啱飲！菊花杞子圓肉茶

菊花茶適宜每周喝2至3次，不過註冊中醫師錢穎儀提醒，由於白菊花性微寒，野菊花性苦寒，如果長期服用或用量過大時，會傷及脾胃陽氣，出現胃脹不適、胃口欠佳、大便稀溏等不良反應，因此脾胃虛寒的人士、月經期間的婦女及孕婦都不宜飲用。

按圖睇「菊花杞子圓肉茶」功效！

菊花配杞子能明目。(iStock)

材料：乾菊花 10朵，杞子10克、圓肉10克，熱水一杯（500毫升 做法：沸水放入乾菊花、杞子及圓肉，焗15分鐘。

3. 疏肝健脾！玫瑰菊花茶

透過舒肝，亦可預防肝氣鬱結，解決提不起精神或情緒低落等問題。註冊中醫師陳宇傑建議飲一款疏肝健脾的花茶，材料有玫瑰、菊花、陳皮；玫塊疏肝解鬱、醒脾和胃，菊花清熱平肝、益陰明目，陳皮則健脾化濕，又以6年以上的陳皮為佳。

按圖睇「玫瑰菊花茶」功效！

玫瑰菊花茶疏肝健脾，飲後心情舒暢。

材料：玫瑰花2錢、菊花2錢、陳皮1錢。 做法：將材料加滾水泡10-15分鐘，喝完可加水再焗。

4. 養陰明目！玫瑰菊花杞子茶

註冊中醫師梁慧儀表示，此茶具有清肝瀉火、養陰明目、降壓降脂的功效。菊花及杞子均有明目清肝作用；而決明子則降脂通便。但脾胃虛寒、容易腹瀉的人則不宜服用決明子。

日常生活中亦可以多吃黑色食物，如黑芝麻、黑木耳及黑豆等。因黑色入腎臟、補腎有助改善淡化黑眼圈。

按圖睇「玫瑰菊花決明子茶」功效！

菊花及杞子均有明目清肝作用。

材料：決明子5克、菊花5朵、杞子10粒 做法：洗淨材料後，加入1杯分量的沸水泡10分鐘即成。

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