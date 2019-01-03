【吞拿魚揭秘】吞拿魚滋味大解密　赤身、中拖羅、大拖羅是什麼？

吞拿魚又叫｢金槍魚｣或｢鮪魚｣，日本就稱｢鮪魚｣為まぐろ（MAGURO）。最早在西元1830-1844已經有人食用。當時日本人只取食瘦肉部分，而且只被視為便宜貨。直到明治時代，吞拿魚才漸漸受到重視。去到後期，含極高脂肪的肥拖羅更大受歡迎 。｢拖羅｣其實是來自日文：とろ（TORO）的讀音直譯，實質是指魚腩的部位。

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撰文：紅色單車

吞拿魚主要有三個主要的食用部分：

赤身（あかみ）：即瘦肉、紅肉，魚背不含油脂的部位。肉是呈紅色，因為吞拿魚的肌肉裏面含有大量肌紅蛋白。而且含脂量少、肉質實、有咬口，價錢較平。

赤身（あかみ）：即瘦肉、紅肉，魚背不含油脂的部位。（gettyimage/視覺中國）

中拖羅（ちゅうとろ）：顏色粉紅，脂肪比例較高，魚香持而恰到好處的魚油脂，非常甘香，肥瘦大約是｢赤身｣以及脂肪豐富｢大拖羅｣的之間。

中拖羅（ちゅうとろ）：顏色粉紅，脂肪比例較高。（gettyimage/視覺中國）

大拖羅（おおとろ）：顏色比中拖羅更淺色，顏色偏白，是腹部較前方。這個部位脂肪相當多，脂肪分佈好像雪花般，富天然魚油脂的甘香，入口即溶。由於脂肪精華味道濃郁，因此在壽司店享用時，店家會建議先品嘗完味道較淡的壽司之後，再品嘗味道肥美的大拖羅。由於魚腩位運動量少，最容易積聚脂肪，因此也是整條魚最肥美的部分。

大拖羅（おおとろ）：顏色比中拖羅更淺色，顏色偏白，是腹部較前方。（gettyimage/視覺中國）

但為什麼大拖羅的價格那麼貴？是因為大拖羅佔整條魚不足30%，所以特別矜貴。若再吃得刁鑽點，可以選擇魚頸以下、魚脊骨同魚腩中間的位置，油脂含量達25%，口感和吃霜降和牛一樣！

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「吞拿魚有咩位置好食、又有咩唔同？」】

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