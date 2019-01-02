【九層塔煎蛋食譜】15分鐘做出台式家常菜　九層塔芳香又補血！

香港人食煎蛋有很多方法，如菜脯煎蛋、蠔仔煎蛋等，而台灣人最愛吃的則是九層塔煎蛋，幾乎每個家庭都會煮，九層塔更成為不少台灣人心中的「國民香料」，用它來煎蛋，蛋中滲出九層塔獨有的香氣，饒有風味，佐飯也是一流。 攝影、攝錄：李賢華、王夕子 剪接：李賢華

「九層塔」之所以叫「九層塔」，有指是因為它的葉子重重叠叠，堆叠成一座塔般，以「九」作虛數代表有很多層的意思；另一說法是指九層塔開花時會長出九層花頭，因而命名。台灣人亦有句俗語：「九層塔，十里香。」表示其香氣在十里外都聞得到！在香港，要買九層塔一般要去俗稱「泰國舖」的店舖，或是某些專售香料的小店。選購時要挑葉片完整、顏色呈淡綠並且不帶斑點的九層塔，而看起來乾爽，聞起來氣味濃郁就最好。

做「九層塔煎蛋」，坊間主要分成兩種煮法，第一是將九層塔連同蛋液一起拌勻再煎，第二就是「型男主廚」阿基師親身示範過的煮法，他煎蛋前會先爆香九層塔，再注入蛋液。記者比較過兩種方法後，較傾向後者，這樣做除了更易釋出九層塔的香氣，也使它較軟身，即使是新手炒起來都更易。煎蛋想不黐底又成功翻面，油也實在無可避免要下得比較多，假如怕太油膩，煎完可以用廚房紙印乾多餘油分再上碟。

九層塔煎蛋食譜

健康小貼士：

中醫指九層塔有行血和補中益氣之效，專治跌打損傷，亦能活血化瘀。從西方營養學角度來看，它的β胡蘿蔔素對視力有益，同時可以調節骨骼中的造血功能，預防貧血和增強免疫力。

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