【中環拉麵】日限200碗！雞湯底熬6小時！冠軍級拉麵店攻港

新一年繼續有過江龍登港，今次是來自日本的拉麵店，由冠軍級拉麵大師林隆臣（Hayashi Takao ）和大阪廚藝界重量級人物松村貴大（Matsumura Takahiro ），首度聯乘推出的拉麵品牌，自家製手造麵條已經不在話下，燉雞肉湯底濃郁美味，即睇大師級拉麵款式！ 攝影：唐家儀

地立濃湯 $88，湯底以雞、米鴨和昆布熬製，加上叉燒和自家製拉麵。

日本冠軍級拉麵大師 日限200碗雞湯拉麵

於去年日本Yahoo! 舉辦的「最強の次世代ラーメン」比賽中得獎的林隆臣，憑著甜辣雞肉湯底拉麵打響名堂，在日本主理及營運的拉麵店人氣爆燈，店外長見人龍。今次來港主理拉麵店，與結交十年的朋友松村貴大推出拉麵品牌，並以香港為海外店首站。

大師今次帶來全新拉麵款式，湯底以雞湯為主，加入自家製拉麵，鋪上入口即融的叉燒，成為他的招牌菜。當中，他最拿手的甜辣雞肉湯底，湯底以雞、米鴨和昆布熬製。如選擇白湯的話，味會較濃，事關湯底以強火熬足六小時，食材完全出味，可謂精華所在。而且新店開幕，日限200碗拉麵，非常搶手。

按圖睇「RAMEN CUBISM」拉麵製作過程！

冠軍級人馬林隆臣師傅，30歲已經得獎，並於日本擁有人氣拉麵店，今次登港，帶埋拿手雞湯拉麵，希望港人喜歡他的作品。

+ 5 + 4 + 3

一碗雞湯拉麵完成，大師手勢好快，約10分鐘即完成。

+ 8 + 7 + 6

1,200呎環境，設於中環的日式拉麵店。

RAMEN CUBISM「立体派」

地址：中環威靈頓街27-29號元益大廈地庫

營業時間：星期日至四 11am-11pm；星期五、六 11am-12am

電話：2399 0811

開幕日期：1月8日