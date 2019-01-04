【豬肉娃娃菜卷食譜】鮮甜不膩　20分鐘惹味家常菜

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常見煮娃娃菜，會以上湯烹調，加點金華火腿提升味道，簡單地完成一道惹味的拌飯菜式。今次加點肉的元素，以豬肉片捲住娃娃菜，菜的爽甜在肉卷中爆發，同樣是輕鬆地便可完成的家常菜。

攝影、剪接：李賢華

豬肉娃娃菜卷

平日打邊爐吃不完的肉片可以大派用場，將豬肉片或牛肉片捲起娃娃菜，便可輕鬆完成一道家常菜。

今次選用娃娃菜，是因為菜本身帶甜味又掛汁，拌隨肉片後味道鮮甜惹味。

以娃娃菜夾在豬肉片中間，菜的甜味在肉片中爆發，成為惹味家常菜。

娃娃菜與津白傻傻分不清楚
原來同屬大白菜科

娃娃菜，與津白樣子很相似，但其實是產地和種法，甚至味道都有分別。

娃娃菜之所以與津白的外型相近，事關它們同屬大白菜家族。街市常見的旺菜、紹菜、津白、娃娃菜、黃芽白，通通都屬於「大白菜」科。較長身的津白冬天當造，別名就是紹菜、黃芽白；而娃娃菜外型則偏向細小一點。

津白較長身，因冬天是它的當造期，許多主婦愛在過年時買來做齋菜。（網上圖片）

豬肉娃娃菜卷食譜

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食譜

豬肉娃娃菜卷（煎）

材料

豬肉片1盒（約180克）、娃娃菜2棵、鹽適量、生粉適量
調味料

醬油3湯匙、味醂2湯匙、糖1茶匙、水適量
做法 1. 將生粉均勻地撲在豬肉片上，備用。

2. 娃娃菜洗淨分成一片片，捲起，再以豬肉片捲實。
3. 燒熱鑊落油，加入豬肉娃娃菜卷，微微煎香。
4. 下調味料和水，關蓋煮約8-10分鐘至熟即成。

 

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