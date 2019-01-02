【蔡瀾不愛火鍋？】曾為火鍋店宣傳　負責人大爆：唔係靠錢打動佢

蔡瀾先生是公認的「食家」，自上世紀80年代已開始撰寫食評，亦曾在香港開設食肆及監製食品，也為餐廳擔任飲食顧問。不過近日他出席內地節目《天天向上》時，坦言火鍋沒甚麼飲食文化可言，結果引起中、港網民極大爭議。但其實蔡瀾曾經為不少本港與內地的火鍋店宣傳，其中香港的重慶劉一手火鍋就獲他親身試食及拍片，究竟要得到蔡瀾先生垂青有何要求？

美食家蔡瀾出席內地綜藝節目《天天向上》，主持人問他：「如果你有特權讓世界上一道菜消失，你認為應該是哪一道菜？」他直接回答：

「我看就讓火鍋消失吧。因為火鍋是一種最沒有文化的料理方式，你甚麼都……東西切好了就扔進去，那有甚麼好吃呢？如果這個風氣這麼保持下去，以後都不需要有大師傅了！」

事件在網上引起軒然大波，內地網民聞言更激動到以惡毒言論來辱罵蔡瀾，並揚言要捍衛火鍋文化，相反有不少香港網友則表示理解蔡瀾，還說：「其實佢又冇錯，你有冇見到火鍋店請大廚？」

蔡瀾的一番言論，在網絡上引起熱議。

中、港網民對蔡瀾這番言論幾乎持完全相反的意見，請按下圖睇精彩留言。

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在這種情況下，蔡瀾可謂「答咩都死」，事實上他亦不止一次表示過自己對火鍋興趣不大。蔡瀾久不久便會在微博跟網民互動，每當有人要求他推介心水火鍋店時，他多番直接了當地回覆：「不喜。」「沒有烹調技巧可言。」

在蔡瀾心目中，火鍋沒烹調技巧可言。

儘管表明自己不太愛吃火鍋，卻不代表完全不吃，翻查紀錄，蔡瀾先生曾在專欄或微博等推薦過不同的火鍋店，如香港的就有九龍城的「方榮記」，以及去年登陸香港的重慶火鍋店「劉一手」；除此之外，他也曾稱讚過澳門官也街火鍋、替杭州牛焱潮汕牛肉火鍋擔任剪綵嘉賓，以及出席廣州耍牛滿牛肉火鍋開幕活動等。

貴為神枱級食家，要請得郁蔡瀾也不容易，記者就電話訪問了重慶劉一手火鍋其中一位負責人Francis，問他對蔡生的言論有何睇法，Francis認為對方只是不喜歡部分人一見到水滾就將所有食材「一鑊熟」烚到老，因為蔡瀾先生食火鍋習慣慢慢歎，逐少逐少食，邊食邊傾，品嘗食材的真味，所以他打一次邊爐可以用上至少3小時，對擺盤等也尤其講究。

以蔡生嘅知名度同地位，咁多人想搵佢宣傳，我諗唔係淨係錢可以打動到佢。 劉一手香港店負責人Francis

Francis坦言有很多人渴望請到蔡瀾先生來宣傳食肆，而他卻相當嚴謹，決定是否答允前，會請自己團隊的專員來試食，「如果佢團隊試完覺得OK，咁蔡生先會嚟試，同埋佢哋會做好多研究，問得好詳細，再睇下食肆嘅知名度、食材喺邊度攞貨，所以試食完一次，畀咗意見我哋，先再約時間拍片，因為佢都顧住自己名聲。」

有人向蔡瀾請教火鍋如何才好吃，他直言：「食材和用心。」

蔡瀾曾在微博寫道：「熟悉我的人知道，我對火鍋興趣不大，卻最愛火鍋中的毛肚。」而Francis都親證：「佢最鍾意食黃喉、毛肚同鵝腸，食親都食兩碟㗎！」除此之外，他表示蔡生也很講究湯底，食麻辣湯不要一味的辣，而是透過湯底去帶出與食材的化學作用。

蔡瀾先生對毛肚情有獨鍾，曾在微博講過：「毛肚成了火鍋招牌菜，吃不到毛肚，就像沒吃火鍋。越懂火鍋，也越愛起了毛肚。」（圖片來源：蔡瀾微博）

按下圖睇蔡瀾先生曾推介的火鍋店。

蔡瀾為「劉一手」拍攝宣傳片前做了很詳細的資料搜集，足足籌備兩個月才正式應允。