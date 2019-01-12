【走塑】環保袋細菌含量多過廁所板　4大防菌法避免食物交叉感染

近年「走塑」風氣盛行，雖然現時未必習慣走飲管，但在膠袋徵費實施之後，幾乎每個人shopping的時候都會自備環保購物袋。反覆使用環保袋固然有助減低膠袋的棄置量，保護環境，不過如果處理不當，環保袋分分鐘會變成流動的細菌溫床，將細菌在食物之間傳來傳去！

每次「入貨」時，大家都可能會有一個習慣，將一大堆不同種類的日用品和食物全部塞入同一個買餸袋內。在貪方便的同時，你又有沒有想過如果把肉類和家禽等不同食物放進同一個環保袋內，便可能會造成交叉感染。

試想像一下，若果把有細菌的雞放進環保袋內，雞上的細菌便會黏上環保袋的內壁。即使已把雞拿出來，袋內的細菌不會被帶走，並感染接下來放進袋內的食物。

有美國的研究發現，有高達97％的民眾從來不曾清洗過環保袋，有些數量環保袋上的細菌甚至比馬桶坐墊上的還多。

研究人員檢測市民家中買菜的環保袋時發現，幾乎每個袋子都找到細菌的蹤跡，有些數量甚至比馬桶坐墊上的細菌還多。在環保袋中最為普遍的細菌是沙門氏菌，而大腸桿菌的數量亦不少，這兩種菌都可引致腹瀉嘔吐。

清洗環保袋可避免袋內的細菌感染食物，但要如何處理才恰當？按圖學4招防菌方法：

1.常常清洗，每次購物之後都需把環保袋清洗一遍，確保清潔乾淨。(gettyimages)

環保雖然是好，不過實行的同時亦都要改善一下衛生的小習慣，以免盲目為環保而害到自己的健康。

資料來源：healthessentials

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