【減肥】咖啡加牛油可減磅增能量？75天甩掉75磅！但營養師不贊成

近日天氣凍，每朝要離開暖笠笠的被窩真是十分困難。想保暖同時提下神，自然就會飲一杯咖啡。如果怕咖啡熱量高容易肥，坊間有一種方法，只要在咖啡中加入牛油和椰子油，便可以達到減重的效果。喝這杯含有約5茶匙脂肪，400卡路里的咖啡做早餐，真的能有效減肥嗎？

240cc黑咖啡＋1湯匙草飼無鹽奶油＋1湯匙椰子油＝防彈咖啡

甚麼是防彈咖啡？

這種咖啡配方名為防彈咖啡（bulletproof coffee），由一位美國矽谷的工程師Dave Asprey以西藏酥油茶為靈感創作而成，他發現酥油茶可以讓人迅速恢復體力，能量可以充足一整天。

經過反覆的研究和改良之後，他便發明了防彈咖啡，材料包括咖啡、椰子油和草飼無鹽奶油。做法是把１杯240cc黑咖啡、1湯匙草飼無鹽奶油和１湯匙椰子油加入果汁機打勻即成。Dave聲稱喝完可以減少飢餓感，讓身體快速獲得能量，同時還有瘦身的功效，他說他的朋友便曾於75天內減掉75磅，即一天減一磅！

防彈咖啡的原理是什麼？

防彈咖啡中的黑咖啡能有效加速新陳代謝，而椰子油的中鏈脂肪酸油（簡稱MCT油）會幫助肝臟產生酮體，提供腦部細胞更多養份，並增加飽足感。草飼無鹽奶油中的油脂則可以為身體提供能量。

按圖看「防彈咖啡」的做法及飲用建議：

1. 沖泡１杯240cc黑咖啡 (gettyimages)

防彈咖啡真的有效嗎?

營養師Mandy Wong解釋，防彈咖啡這種咖啡配合脂肪的組合是生酮飲食方法的一種，即是注重於高脂肪和低碳的飲食方法。這種方法可以迫使身體消耗所有糖分，用脂肪產生能量，身體同時亦會產生酮體。

Mandy表示，這種方法的確可達到瘦身之效，但未必人人適合。而且亦如Dave所提出，如只喝防彈咖啡而不配合生酮飲食法，並不可以達到瘦身的效果。

只是單計1杯防彈咖啡，當中的脂肪含量已經達到5茶匙，除了脂肪之外，亦無蛋白質和碳水化合物，作為早餐並非一個理想的說法。 營養師Mandy Wong

按圖看防彈咖啡的潛在危險性：

由於生酮飲食主張進食脂肪和動物性成分，因此有機會適得其反，提高膽固醇水平，增加心臟病和中風的風險。(gettyimages)

坊間可能會使用生酮飲食幫人減肥，但如無深入了解，我是絕對不贊成的。 營養師Mandy Wong

Mandy強調，生酮飲食的用途是冶療癲癇症，並非作減肥用途，而且在進行療法的過程中，身體會缺乏一些必需的營養素（如連吃生果都有嚴格控制，令身體缺乏維也命及礦物質），因此並不贊成使用。

資料來源：Readers' Digest，營養師Mandy Wong