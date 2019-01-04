【賀年糕點】蘿蔔糕紅棗糖年糕不失敗秘訣　新手變大廚！

隨著時代進步，許多過節傳統都被顛覆，尤其是年輕人總是把繁文縟節省略掉。然而有些習俗，無論時代如何變遷都不會改變，農曆新年我們還是會𢭃利是、派利是，又正如我每年都十分期待有糕食！ 攝影：朱潤富

蘿蔔糕、芋頭糕、年糕，過年必不可少，近一年記者開始學烹飪，也自然想試試親自製作糕點來應節。個人最愛吃的是煙韌的年糕（而且煎年糕必須要加蛋！）不過似乎普遍人都喜歡蘿蔔糕。坦白說，整蛋糕、糕點素來是我的弱項，試過好幾次明明麵粉或忌廉等的分量只差少少，卻「差之毫釐，失之千里」，因此整糕我也真的不敢單靠參考網上食譜。既然要學，一於跟最傳統的老師傅學最正宗的一套！

奇華工作坊早前與櫻桃小丸子聯乘，推出月餅製作班，而年近歲晚，兩者再接再勵，今次的是「櫻桃小丸子臘味蘿蔔糕及紅棗糖年糕」課程。嘩！一個班，整兩種糕！記者日前就親自去上了3小時的課，在林師傅細心詳盡的講解和示範下，製作出兩底小丸子蘿蔔糕和花輪紅棗糖年糕，相當有成功感！

其實已非首次跟林歡師傅見面，這位老前輩從事做餅行業已超過45年，現時是奇華的酥餅部主管，不論是麵包、蝴蝶酥、老婆餅以及杏仁條等製作都跟他有關。他為人親切，也樂意在課堂傾囊相授，絕不是那種嚴肅的老師傅。

按圖即睇林師傅親自傳授的蘿蔔糕製作步驟和貼士！

+ 6 + 5 + 4

溝粉漿啲水一定要夠滾！唔滾就會混唔埋，個粉漿唔好起粒，如果唔係出到嚟會唔好食。 林歡師傅

跟林師傅討教，他說出以上的心得，從親身經驗去看，將粉漿倒落模，有時會太多水、太少材料；有時則相反，他說水和料一定要平均，而且兩底糕分量最好相若，如今次就大概300克一底。他也教了我如何挑選蘿蔔，這時期蘿蔔當造，質素理論上不會太差，若想買到高質蘿蔔，最重要就是夠墜手。

師傅做的糕，脫模後十分光滑。（鄧穎琪攝）

切件再煎出來後，蘿蔔糕大概是這個模樣。

其實在等候蘿蔔糕出爐期間，已經開始製作年糕。這款年糕我沒有吃過，因為添加了紅棗，由於蒸紅棗需時40分鐘，工作坊的職員已先為大家預備好由紅棗、片糖和水混和而成的紅棗糖水。之後就開始讓我十分期待的步驟——磨紅棗蓉，其實也不知為何會期待，哈！

按圖即睇林師傅親自傳授的紅棗糖年糕製作步驟和貼士！

+ 4 + 3 + 2

選紅棗方面，林師傅說有核、冇核都可，今次選用有核的新疆紅棗，因為去核紅棗很多時都是紅棗乾，相對要用更長時間來蒸。他再教我們選紅棗，脹卜卜又大粒就最好，若不用新疆紅棗，用雞心棗都可以。師傅也提到，紅棗分量沒有劃一標準，大家可按口味增減。

另奇華十分貼心，榨紅棗蓉的時候給了兩款手套我們配戴，先是勞工手套，再在外頭戴上膠手套作雙重保護，且膠手套還有幾款大小任擇，實在是個加分位。

紅棗水一定要攪得勻至倒落粉度，如果屋企冇攪拌機可以用手攪，逐啲逐啲攪，唔使一次過。入爐之前記得上下搖下佢，大力啲都唔怕，等佢無泡泡，如果有泡泡，焗到出嚟可能會「豆皮」。

相比之下，花輪同學的紅棗糖年糕「輪廓」更突出。

年糕切件後再沾蛋漿來煎，正！

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+ 3 + 2

整體而言，對於完全冇上過烹飪班的我來說，今次是一個很好的體驗。要製作糕點，對我來說最麻煩就是每次皆要準確量度分量，而上堂有個好處，首先食譜上的分量已經是最好、最恰當；其次就是工作人員已預先把所有工具及材料準備妥當，有任何問題或不清楚之處都可以即時發問，師傅及其他助手絕對樂於解答。

此外，在家製作糕點時，有時因為想省時，會在焗材料之際進行其他步驟，有時候時間預計得不好，總落得顧此失彼的下場，影響成品質素。不過在這裡上課，工作人員連時間都會計算得十分精準，反倒讓我沒那麼狼狽。

或許這樣說很老土，但沒有親身試過由零開始去製作一件糕點，你也不會懂得背後所包含的心血。蘿蔔糕本來就只是一堆粉、一、兩個蘿蔔、一堆臘味，看著他逐漸成形，親手把蘿蔔糕送進口的一刻，其感覺跟以往廿多個新年來食過的每一件都不一樣，格外滋味，也讓我更加珍惜。

這次出席糕點班，是一個很新鮮的體驗。

課程及報名資料

學費：$550

名額：每班16人

課程時間：180分鐘

報名方法：親身去奇華工作坊報名，或在奇華官網網上報名

查詢電話：2343 8106（或WhatsApp至9228 9517）

官方網頁：https://studio.keewah.com

截止報名日期：1月9日（首輪報名已經額滿，第二輪及最後一輪報名時間表分別於1月5日及1月9日公佈。）

*另設「臘味芋頭糕及賀年油角班」和「迷你合桃酥及腰果切片曲奇班」。

奇華餅家旗艦店及工作坊

地址：灣仔皇后大道東188號2樓