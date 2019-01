【食物安全】點解豬肉要全熟而牛肉唔使？進食未煮熟豬肉後果係…

當你在牛扒店點一客牛扒,店家可以隨你的喜好,幫你烹調出三分、五分熟等不同的熟度;但如果點的是豬扒時,就只能選全熟,為什麼?是因為豬比牛髒嗎?還是因為牛肉是空運進口的高級貨呢?都不是啦!是因為:吃未煮熟的豬肉,會讓你落入寄生蟲的危機之中,究竟是什麼蟲蟲帶來的危機呢? 文:黃毓棻/食力

未煮熟的豬肉可能帶有旋毛蟲

豬肉一定要煮熟再吃,是為了要把豬肉中可能帶有的寄生蟲殺死。

按下圖看旋毛蟲藏在哪裏,會引起什麼健康問題▼

+ 3 + 2

未煮熟的豬肉還可能帶有豬肉絛蟲(Taenia solium)

除了旋毛蟲,豬肉還可能會帶有豬肉絛蟲。豬肉絛蟲的生活史中,要經過人與豬兩種動物宿主,豬吃入蟲卵後,卵孵化為幼蟲,進入豬的肌肉組織中,被組織包圍成囊狀。人類如果吃了被感染並且未煮熟的豬肉,絛蟲就會在寄生在腸道中發育為成蟲,吸收人體的營養;絛蟲幼蟲也可能直接寄生人體的組織中,稱為豬囊尾蚴病 (Cysticercosis),幼蟲可能會穿過腸壁,進入腹腔,也可能進而感染人腦、眼、心臟等部位,嚴重者甚至引起水腦、視網膜病變、失明或死亡。因此,要避免被感染,就需要把豬肉煮熟後再食用。

要把豬肉徹底煮熟後再食用(Gettyimages/視覺中國)

牛肉沒有寄生蟲嗎?其實也有!

牛肉其實也有寄生蟲喔!牛肉絛蟲(Taenia saginata)的宿主是牛與人類,生活史與豬肉絛蟲類似,先由牛吃進蟲卵,在牛體中變成幼蟲,幼蟲再經由人類吃下牛肉而進入人體之中。現在的牛隻因為主要餵食飼料與乾草,圈養而不放牧,能夠吃進蟲卵的機率大大降低,也因此較沒有感染寄生蟲的機會。另外,研究指出,將牛肉冷凍在足夠的低溫與時間條件下,也能夠將肉中的幼蟲殺死。

按下圖看豬肉和牛肉寄生蟲方面的分別▼

冷凍可以殺死豬肉的寄生蟲嗎?

許多人好奇,冷凍也是否能夠殺死豬肉的寄生蟲?事實上是可以的。然而,殺滅豬肉中不同的寄生蟲,所需要的溫度及時間並不相同,絕對不是「冷凍過的肉就沒有寄生蟲」這麼簡單的概念。再加上台灣人食用溫體豬、冷藏豬肉的習慣十分普遍,因此食用豬肉時,仍是以吃全熟為當。且根據資料統計,即使是注重食品安全的美國,2003年到2012年間,也約有18,500人感染豬囊尾蚴病(Cysticercosis)而住院。因此為了健康,建議肉類煮熟仍是煮熟為佳,絕對不要為了貪一時的口腹之慾,讓自己後悔莫及!

【本文獲「食力」授權轉載,原文:為什麼豬肉必須全熟,而牛肉可以三分熟?】

